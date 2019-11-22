طريقة استخراج وشحن البطاقات مسبقة الدفع من البريد المصري

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طريقة استخراج وشحن البطاقات مسبقة الدفع من البريد المصري

تتيح مكاتب البريد لعملائها إمكانية استخراج كروت مسبقة الدفع، والتي تتيح لحاملها استخدامها في الشراء أو الدفع سواء عبر الإنترنت أو في منافذ البيع التقليدية.

ويعرض مصراوي، مميزات البطاقات مسبقة الدفع وكيفية استخراجها من البريد المصري.

- مميزات الخدمة :

1 - يتم إصدار البطاقة فورا ويتم شحنها من خلال مكاتب البريد.

2 - ليس من الضروري أن يكون لحامل البطاقة حساب لدى البريد المصري.

3 - سحب النقدية محليا أو خارج جمهورية مصر العربية.

4 - الشراء محليا أو خارج جمهورية مصر العربية.
5 - تقنية EMV لضمان عمليات شراء آمنة على الإنترنت.

6 - الحد الأدنى لعمر حامل البطاقة 16 عام.

- طريقة استخراجها :

1 - ملئ نموذج طلب بطاقة إئتمان من أي فرع من فروع البريد.

2 - موافقة الوصي في حالة طلب إصدار بطاقة لقاصر.

- مميزات البطاقة:

الكروت مسبقة الدفع هي بديل لحمل الأموال، وتمكن هذه الكروت حامليها من شحن كروت بالنقد في أي وقت من أي مكتب من مكاتب البريد واستخدامها في أي وقت.

المصدر: مصراوى

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