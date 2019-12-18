

5 عوامل تتحكم في الاحتياج اليومي.. إليك عدد السعرات الضرورية للجسم 5 عوامل تتحكم في الاحتياج اليومي.. إليك عدد السعرات الضرورية للجسم

يرغب الكثير من الأشخاص في معرفة عدد السعرات الحرارية التي يحتاجها الجسم يوميًا، لأن زيادتها عن الحد المطلوب قد يؤدي إلى زيادة الوزن، ونقصانها قد يتسبب في ضعف مناعة الجسم.



"الكونسلتو" يستعرض في التقرير التالي، عدد السعرات الحرارية التي يحتاجها الجسم يوميًا، والعوامل التي تتوقف عليها.



عوامل تحدد عدد السعرات الحرارية

يختلف عدد السعرات الحرارية التي يحتاجها الجسم، وفقًا لعدة عوامل، أبرزها:

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1- العمر.2- معدل حرق السعرات الحرارية بالجسم.3- النشاط المبذول يوميًا.4- النوع (ذكر أم أنثى).5- كثافة العظام.ماذا يحدث عند زيادة ونقصان السعرات الحرارية عن الحد الطبيعي؟زيادة السعرات الحرارية عن الحد المسموح به قد يزيد من فرص التعرض إلى السمنة المفرطة، ومن ثم الإصابة بالعديد من المشكلات الصحية المرتبطة بزيادة الوزن، مثل السكري وأمراض القلب والأوعية الدموية.والعكس صحيح، إذا لم يتم إمداد الجسم بما يحتاجه من السعرات الحرارية، سوف يشعر الشخص بالخمول والكسل وعدم القدرة على القيام بالأنشطة البدنية، فضلًا ضعف الجهاز المناعي، مما يزيد من فرص الإصابة بالأمراض.عدد السعرات الحرارية المسموح بهاالأطفالوفقًا لموقع "Kids health"، يحتاج الإنسان في مرحلة الطفولة إلى كمية وفيرة من السعرات الحرارية، حتى يكتمل نمو الجسم.ويختلف الاحتياج أيضًا باختلاف المجهود البدني الذي يبذله الطفل، بمعنى أن الطفل النشيط يحتاج إلى كم أكبر من الطفل قليل الحركة، لذا يجب على الأمهات مراعاة ذلك في نوع الأطعمة التي يتم تقديمها لأطفالهن.من سنتين إلى 3 سنواتفي تلك المرحلة، يحتاج الأطفال من 1000 إلى 1400 سعرة حرارية يوميًا، وقد يزداد احتياج الذكر للسعرات الحرارية بمقدار 100 سعرة مقارنة بالأنثى.من 4 إلى 10 سنواتيحتاج الطفل في هذه المرحلة من 1400 إلى 2000 سعرة يوميًا، مع الأخذ في الاعتبار أن احتياج الأنثى سيقل عن الذكر بنحو 200 سعرة حرارية.من 11 إلى 15 سنةيزداد الاحتياج اليومي من السعرات الحرارية بازدياد حجم الجسم، حيث يتراوح احتياج الطفل في هذه المرحلة من 2000 إلى 2600 سعرة يوميًا، مع مرعاة أن الذكر قد يحتاج إلى 300 سعرة إضافية إذا كان نشاطه البدني كبير.الاحتياج اليومي للبالغينأفادت العديد من الدراسات بأن الحد الأدنى من السعرات الحرارية التي يحتاجها الشخص البالغ، الذي يتراوح عمره ما بين 16 و50 عامًا، يجب ألا يقل يوميًا عن 1800، ولا يزيد عن 2700 سعرة حرارية، ليستطيع القيام بالعمليات الحيوية، للبقاء على قيد الحياة، بحسب موقع "Health line".ويختلف ذلك باختلاف النوع، حيث يحتاج الرجل ما يقرب من 2000 إلى 2700 سعرة، في حين أن احتياج الأنثى يتراوح من 2000 و2300 سعرة.الاحتياج اليومي لكبار السنمع تقدم العمر -خاصةً عند بلوغ سن الخمسين- يقل المجهود البدني الذي يبذله الإنسان، وبالتالي يقل احتياج الجسم للسعرات الحرارية، بحيث يتراوح عددها من 1800 إلى 2200 للرجال، ومن 1600 إلى 2000 للإناث، بحسب موقع "Health care"