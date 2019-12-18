أغربها النوم لساعات طويلة.. 10 طرق لفقدان الوزن بدون دايت (صور)

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أغربها النوم لساعات طويلة.. 10 طرق لفقدان الوزن بدون دايت (صور)

يلجأ الأشخاص الذين يعانون من البدانة إلى فقدان الوزن، باتباع حمية غذائية قاسية، ربما لا تناسب أجسامهم، مما يعرضهم لخطر الإصابة ببعض المشكلات الصحية.

يستعرض "الكونسلتو" في الصفحات التالية، قائمة بأبرز الطرق التي تساعد على فقدان الوزن دون اتباع أنظمة الدايت، وفقًا لموقع "WebMD".

1- تناول الحساء قبل الوجبات
يعتبر الحساء وجبة مثالية لفقدان الوزن، لاحتوائها على القليل من السعرات الحرارية، كما تساهم في الشعور بالامتلاء، ولكن ينصح بألا تحتوي على نسبة عالية من الصوديوم، وأن تكون غنية بالخضروات الطازجة، كما يجب تجنب شوربة الكريمة أو الحساء المعلب الملئ بالمواد الحافظة.

2-تنظيم الوجبات
ينصح خبراء التغذية، بتنظيم وقت للوجبات، على أن يتم ضبط المنبه، بحيث يرن الجرس كل 20 دقيقة، لتناول الوجبة، بشرط أن تشتمل على الأطعمة الغنية بالألياف، مع الحرص على أن يتم تناولها ببطء، للشعور بالامتلاء والشبع.

3-الحبوب الكاملة
ينصح خبراء التغذية باستبدال المخبوزات المصنعة من الدقيق الأبيض، بالمخبوزات المصنعة بالحبوب الكاملة، مثل القمح والشوفان، لاحتوائها على نسبة عالية من الألياف الغذائية، التي تعزز معدل الأيض، كما تعمل على الشعور بالشبع والامتلاء.

المصدر: الكونسلتو

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