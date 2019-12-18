يلجأ الأشخاص الذين يعانون من البدانة إلى فقدان الوزن، باتباع حمية غذائية قاسية، ربما لا تناسب أجسامهم، مما يعرضهم لخطر الإصابة ببعض المشكلات الصحية.
يستعرض "الكونسلتو" في الصفحات التالية، قائمة بأبرز الطرق التي تساعد على فقدان الوزن دون اتباع أنظمة الدايت، وفقًا لموقع "WebMD".
1- تناول الحساء قبل الوجبات
يعتبر الحساء وجبة مثالية لفقدان الوزن، لاحتوائها على القليل من السعرات الحرارية، كما تساهم في الشعور بالامتلاء، ولكن ينصح بألا تحتوي على نسبة عالية من الصوديوم، وأن تكون غنية بالخضروات الطازجة، كما يجب تجنب شوربة الكريمة أو الحساء المعلب الملئ بالمواد الحافظة.
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التعليقات على أغربها النوم لساعات طويلة.. 10 طرق لفقدان الوزن بدون دايت (صور)
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