

بفارق 15 ألف جنيه.. تشتري "بيجو 301" أم "فيات تيبو" موديل 2020؟ بفارق 15 ألف جنيه.. تشتري "بيجو 301" أم "فيات تيبو" موديل 2020؟

تقدم شركة المنصور- سكوب للاستثمار "مانسكو"، الوكيل الحصري لعلامة بيجو الفرنسية فى مصر، أيقونتها بيجو 301 سيدان العائلية موديل 2020 بثلاث فئات من التجهيزات والكماليات بأسعار رسمية تبدأ من 229.990 جنيه وتصل إلى 269.990 جنيه.



وعلى الجانب الآخر توفر شركة "دينامكس" للتوزيع، وكلاء سيارات فيات، السيارة فيات تيبو والتي تنافس ضمن قطاع السيدان العائلي المتوسط بأربع فئات من التجهيزات بأسعار تبدأ من 215.000 إلى 303.000 جنيه، كما تتوفر السيارة بنمط هاتشباك.



ويسلط التقرير التفاعلي التالي الضوء على أبرز الفوارق بين كلا السيارتين: