قامت سكودا بالكشف رسميًا عن سيارتها رابيد 2020 الجديدة.
سكودا رابيد 2020 جاءت بتغييرات جذرية في التصميم مقارنةً بالجيل السابق حيث تستوحي تصميمها من سكالا، بواجهة أمامية جديدة بشكل واضح. أما من الخلف فحصلت على مشتت هواء صغير على الباب الخلفي.
المقصورة الداخلية ستأتي بشاشة لمس أعلى الكونسول الوسطي محاطة بفتحات التهوية، مع مكيف هواء أوتوماتيكي بشكل قياسي وعجلة قيادة مدفأة، في حين ستتوفر مستشعرات ركن السيارة الأمامية والخلفية بشكل اختياري.
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التعليقات على سكودا تكشف عن رابيد 2020 الجديدة كليًا
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