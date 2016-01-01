

سكودا تكشف عن رابيد 2020 الجديدة كليًا سكودا تكشف عن رابيد 2020 الجديدة كليًا

قامت سكودا بالكشف رسميًا عن سيارتها رابيد 2020 الجديدة.



سكودا رابيد 2020 جاءت بتغييرات جذرية في التصميم مقارنةً بالجيل السابق حيث تستوحي تصميمها من سكالا، بواجهة أمامية جديدة بشكل واضح. أما من الخلف فحصلت على مشتت هواء صغير على الباب الخلفي.





المقصورة الداخلية ستأتي بشاشة لمس أعلى الكونسول الوسطي محاطة بفتحات التهوية، مع مكيف هواء أوتوماتيكي بشكل قياسي وعجلة قيادة مدفأة، في حين ستتوفر مستشعرات ركن السيارة الأمامية والخلفية بشكل اختياري.

ميكانيكيُا ستأتي رابيد 2020 بمحرك بنزين سعة 1.6 لتر متصل بناقل حركة يدوي بـ5 سرعات.



