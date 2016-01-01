

كوكب الأرض يتعرض لقصف فضائي.. والشمس السبب كوكب الأرض يتعرض لقصف فضائي.. والشمس السبب

يتعرض كوكب الأرض حاليًا، لقصف شديد، بالأشعة الكونية الضارة، بنسبة مضاعفة عن المعتادة، ليعتبر هذا أقوى قصف تتعرض له الأرض في التاريخ.



يعود السبب إلى الشمس، حيث تمر الشمس حاليًا بفترة من دورة مدتها 11 عامًا تُدعى الحد الأدنى للشمس (الحد الأدنى من الطاقة الشمسية)، مما يعني أن نشاط البقع الشمسية قد يبطأ، ويؤثر ذلك على حماية الأرض من تلك الأشعة الضارة، بحسب ما نشرت صحيفة "ذا مترو" البريطانية.



وعادة يحمي غلافنا الشمسي، كوكبنا، من الأشعة الكونية التي تعتبر قاتلة، بسبب الجسيمات التي تطلق في الفضاء، وفي حالة وصول الشمس إلى الحد الأدنى من الطاقة، يضعف مجالها المغناطيسي، ويسمح لمزيد من الأشعة بالتدفق إلى نظامنا النجمي.

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ويستخدم العلماء البالونات لقياس قوة الأشعة الكونية أثناء تحطمها في الغلاف الجوي للأرض.وتوصل العلماء من هذا القياس، إلى أننا على وشك التعرض لأشعة أكثر قوة تضرب كوكبنا.