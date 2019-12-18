أسباب صادمة لإصابة طفلك بـ فيروس الروتا

يُعد الشتاء من أكثر الفصول التى يكون فيها الأطفال أكثر تعرضا للوفاه بفيروس الروتا إليك أبرز أسباب إصابة الطفل به وأهم أعراضه يقدمها موقع هيلث.
وفقاً لموقع هيلث يصيب فيروس الروتا لأمعاء وينتقل من يد الطفل بعد وضع يده في فمه ثم لمس شيء ما ملوث بالفيروس.
على الجانب الآخر من الممكن أن يصاب الطفل بالفيروس عن طريق تناول ماء أو طعام ملوث بالفيروس.
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