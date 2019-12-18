ماذا يحدث للجسم عند تناول البطاطا؟

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ماذا يحدث للجسم عند تناول البطاطا؟

تعد البطاطا من الحلويات القديمة المشهورة فى كثير من البلدان، وخاصة فى مصر فيتناولها العديد من الأشخاص بكميات كبيرة، وهي تحتوى على العديد من الفيتامينات والمعادن وتمد الجسم بالطاقة وقيمة غذائية عالية.

ووفقًا لموقع"one green planet" إليكم أهم فوائد تناول البطاطا وهى:

- فيتامين أ
تحتوى البطاطا على نسة كبيرة من فيتامين أ الذى يساعد على التركيز، ويحفظ الجسم من أعراض عديدة، وخاصة الإصابة بالعمى فنقص فيتامين أ فى الجسم يمكن أن يسبب مشاكل كبيرة.

ضغط الدم:
حيث تعتبر البطاطا الحلوة مصدرًا جيدًا لعنصر البوتاسيوم الذي يساهم في تنظيم ضغط الدم، وتقليل خطر الإصابة بأمراض القلب المُختلفة.

تحسين مستويات السكر:
تساهم البطاطا الحلوة في التقليل من نوبات انخفاض السكر، ومقاومة الأنسولين عند مرضى السكري، وذلك عند تناولها بكميات مُعتدلة، كما تعد مصدرًا جيّدًا للأليافِ التي تساعد على تحسين مستويات السكر، والدهون، والأنسولين.

المصدر: صدى البلد

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