يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية، استقرار درجات الحرارة اليوم، الاربعاء 18/12/2019؛ حيث يسود طقس منخفض على الدلتا والقاهرة، مائل للحرارة على جنوب الصعيد، معتدل على باقي الأنحاء نهارًا لطيف ليلا.
واستعرض برنامج "8 الصبح" المذاع عبر فضائية "dmc"، تقريرًا مفصلا بدرجات الحرارة المتوقعة اليوم، الثلاثاء، على النحو التالي:
بيان درجات الحرارة المتوقعة اليوم
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التعليقات على درجات الحرارة اليوم الاربعاء 18-12-2019 بالقاهرة والمحافظات.. فيديو
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