

درجات الحرارة اليوم الاربعاء 18-12-2019 بالقاهرة والمحافظات.. فيديو درجات الحرارة اليوم الاربعاء 18-12-2019 بالقاهرة والمحافظات.. فيديو

يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية، استقرار درجات الحرارة اليوم، الاربعاء 18/12/2019؛ حيث يسود طقس منخفض على الدلتا والقاهرة، مائل للحرارة على جنوب الصعيد، معتدل على باقي الأنحاء نهارًا لطيف ليلا.



واستعرض برنامج "8 الصبح" المذاع عبر فضائية "dmc"، تقريرًا مفصلا بدرجات الحرارة المتوقعة اليوم، الثلاثاء، على النحو التالي:



بيان درجات الحرارة المتوقعة اليوم

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القاهرة 12 20الإسكندرية 12 22دمياط 12 21بورسعيد 12 20العريش 10 21الإسماعيلية 13 20السويس 13 20مرسي مطروح 11 21الغردقة 14 22شرم الشيخ 15 21الفيوم 10 20أسيوط 09 21سوهاج 10 21الأقصر 10 22الوادى الجديد 05 22أسوان 12 22حلايب 19 23شلاتين 17 25