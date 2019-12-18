درجات الحرارة اليوم الاربعاء 18-12-2019 بالقاهرة والمحافظات.. فيديو

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صورة الخبر: درجات الحرارة اليوم الاربعاء 18-12-2019 بالقاهرة والمحافظات.. فيديو
درجات الحرارة اليوم الاربعاء 18-12-2019 بالقاهرة والمحافظات.. فيديو

يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية، استقرار درجات الحرارة اليوم، الاربعاء 18/12/2019؛ حيث يسود طقس منخفض على الدلتا والقاهرة، مائل للحرارة على جنوب الصعيد، معتدل على باقي الأنحاء نهارًا لطيف ليلا.

واستعرض برنامج "8 الصبح" المذاع عبر فضائية "dmc"، تقريرًا مفصلا بدرجات الحرارة المتوقعة اليوم، الثلاثاء، على النحو التالي:

بيان درجات الحرارة المتوقعة اليوم

القاهرة 12 20

الإسكندرية 12 22

دمياط 12 21

بورسعيد 12 20
العريش 10 21

الإسماعيلية 13 20

السويس 13 20

مرسي مطروح 11 21

الغردقة 14 22

شرم الشيخ 15 21

الفيوم 10 20

أسيوط 09 21

سوهاج 10 21

الأقصر 10 22

الوادى الجديد 05 22

أسوان 12 22

حلايب 19 23

شلاتين 17 25

المصدر: صدى البلد

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