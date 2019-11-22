أسعار الخضراوات والفاكهة في مصر اليوم الأربعاء 18 -12- 2019

شهدت أسعار الخضراوات والفاكهة في مصر استقرارًا خلال تعاملات، اليوم الأربعاء، 18 – 12- 2019، في سوق العبور ومعظم الأسواق المصرية.
ويستعرض برنامج "8 الصبح" بشكل يومي، أسعار الخضراوات والفاكهة، من أجل تمكن أفراد الأسرة المصرية من التعرف على قائمة أسعار الخضراوات والفاكهة بشكل يومي.
وفيما يلي بيانا تفصيليا بـ أسعار الخضروات والفاكهة اليوم في مصر:
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