

سعر الدولار والعملات الأجنبية والعربية اليوم 18 -12-2019.. سعر الدولار والعملات الأجنبية والعربية اليوم 18 -12-2019..

استعرض برنامج "8 الصبح" المُذاع على فضائية "dmc" تقريرًا مُفصلًا اليوم الأربعاء 18-12-2019، عن أسعار العملات الأجنبية، بما في ذلك سعر الدولار الأمريكي مقابل الجنيه المصري.



وجاء سعر الدولار اليوم وأسعار العُملات الأجنبية والعربية، على النحو الآتي:



سجل سعر الدولار الأمريكي 16.17 جنيه للبيع و16.07 جنيه للشراء

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