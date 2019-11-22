سعر الدولار والعملات الأجنبية والعربية اليوم 18 -12-2019..

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سعر الدولار والعملات الأجنبية والعربية اليوم 18 -12-2019..

استعرض برنامج "8 الصبح" المُذاع على فضائية "dmc" تقريرًا مُفصلًا اليوم الأربعاء 18-12-2019، عن أسعار العملات الأجنبية، بما في ذلك سعر الدولار الأمريكي مقابل الجنيه المصري.

وجاء سعر الدولار اليوم وأسعار العُملات الأجنبية والعربية، على النحو الآتي:

سجل سعر الدولار الأمريكي 16.17 جنيه للبيع و16.07 جنيه للشراء

أسعار العملات الأجنبية مقابل الجنيه المصري

سجل سعر اليورو 17.95 جنيه للبيع و17.83 جنيه للشراء
سجل سعر الجنيه الإسترليني 21.24 جنيه للبيع و21.12 جنيه للشراء
سجل سعر الين الياباني 100: 14.85 جنيه للبيع و14.76 جنيه للشراء
سجل سعر الفرنك السويسري 16.37 جنيه للبيع و16.26 جنيه للشراء

المصدر: صدى البلد

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