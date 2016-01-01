هيونداي توسان hyundai tucson تبيع 25 ألف سيارة في مصر.. تعرف على اسعارها بعد تراجع الدولار اليوم
تحتفل شركة غبور وكيل سيارات هيونداي في مصر أنها باعت 25 ألف سيارة توسان tucson في السوق المصري مؤكدة أن الكثيرون قاموا باختيار هذه السيارة بالتحديد التي تعتبر السيارة متعددة الاستخدامات الأكثر مبيعًا في مصر في السنوات الأخيرة حسب تقارير الأميك .
hyundai tucson سعر
هيونداي توسان العادية 2020 تبدأ من 424.900 ألف جنيه
وتتوفر السيارة في مصر في الوقت الحالي كالتالي :
hyundai tucson 2020
توسان GL 424.900 ألف جنيه
توسان GLS 449.900 ألف جنيه
توسان GLS Plus 474.900 ألف جنيه
توسان GLS Fully Loaded 504.900 ألف جنيه
توسان GLS Fully Loaded Red Pack 509.900 ألف جنيه .
hyundai tucson 2020
توسان تيربو 2020 تبدأ من 478.900 ألف جنيه
أما توسان تيربو 2020 فتبلغ أسعارها :
توسان ميدلاين 478.900 ألف جنيه
توسان توب لاين 529.900 ألف جنيه
توسان توب لاين Red Pack 534.900 ألف جنيه
توسان ليميتد 574.900 ألف جنيه
توسان ليميتد Red Pack 579.900 ألف جنيه.
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