

هيونداي توسان hyundai tucson تبيع 25 ألف سيارة في مصر.. تعرف على اسعارها بعد تراجع الدولار اليوم هيونداي توسان hyundai tucson تبيع 25 ألف سيارة في مصر.. تعرف على اسعارها بعد تراجع الدولار اليوم

تحتفل شركة غبور وكيل سيارات هيونداي في مصر أنها باعت 25 ألف سيارة توسان tucson في السوق المصري مؤكدة أن الكثيرون قاموا باختيار هذه السيارة بالتحديد التي تعتبر السيارة متعددة الاستخدامات الأكثر مبيعًا في مصر في السنوات الأخيرة حسب تقارير الأميك .



hyundai tucson سعر



هيونداي توسان العادية 2020 تبدأ من 424.900 ألف جنيه

قد يعجبك أيضا...

وتتوفر السيارة في مصر في الوقت الحالي كالتالي :hyundai tucson 2020توسان GL 424.900 ألف جنيهتوسان GLS 449.900 ألف جنيهتوسان GLS Plus 474.900 ألف جنيهتوسان GLS Fully Loaded 504.900 ألف جنيهتوسان GLS Fully Loaded Red Pack 509.900 ألف جنيه .hyundai tucson 2020توسان تيربو 2020 تبدأ من 478.900 ألف جنيهأما توسان تيربو 2020 فتبلغ أسعارها :توسان ميدلاين 478.900 ألف جنيهتوسان توب لاين 529.900 ألف جنيهتوسان توب لاين Red Pack 534.900 ألف جنيهتوسان ليميتد 574.900 ألف جنيهتوسان ليميتد Red Pack 579.900 ألف جنيه.