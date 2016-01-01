تعد الحلويات من الأكلات المفضلة لدى العديد من الأشخاص، وخاصة الشيكولاتة فهى محببة للأطفال بالأخص، حيث يحرصون على تناولها يوميًا، ولذلك نقدم طريقة عمل شيكولاتة الفوندو على طريقة الإعلامية رضوى الشربيني.
مكونات شيكولاتة الفوندو:
- 100 جرام شيكولاتة داكنة
- 35 جرام دقيق منخول
- 80 جرام زبدة
- 130 جرام بيض
- 100 جرام سكر
- نصف ملعقة صغيرة فانليا
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التعليقات على طريقة تحضير شيكولاتة الفوندو.. خطوة بـ خطوة
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