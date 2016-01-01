أسباب صادمة لإصابة طفلك بـ فيروس الروتا

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إصابة طفلك بـ فيروس الروتا


يُعد الشتاء من أكثر الفصول التى يكون فيها الأطفال أكثر تعرضا للوفاه بفيروس الروتا إليك أبرز أسباب إصابة الطفل به وأهم أعراضه يقدمها موقع هيلث.

وفقاً لموقع هيلث يصيب فيروس الروتا لأمعاء وينتقل من يد الطفل بعد وضع يده في فمه ثم لمس شيء ما ملوث بالفيروس.

على الجانب الآخر من الممكن أن يصاب الطفل بالفيروس عن طريق تناول ماء أو طعام ملوث بالفيروس.

ويمكن الأم أن تنقل الفيروس لأطفالها في حالة عدم غسل اليدين جيدًا بعد تنظيف طفلها المصاب.

وتعد أبرز أعراض فيروس الروتا ارتفاع الحرارة والاسهال الذى يستمر إلى 8 أيام وتقيوء الطفل لأكثر من مرة وارتفاع درجة حرارة الطفل 39.5

تعد من أبرز الاعراض الأخرى هى الشعور بألم شديد فى البطن .

المصدر: elbalad

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