أسباب صادمة لإصابة طفلك بـ فيروس الروتا



إصابة طفلك بـ فيروس الروتا إصابة طفلك بـ فيروس الروتا



يُعد الشتاء من أكثر الفصول التى يكون فيها الأطفال أكثر تعرضا للوفاه بفيروس الروتا إليك أبرز أسباب إصابة الطفل به وأهم أعراضه يقدمها موقع هيلث.



وفقاً لموقع هيلث يصيب فيروس الروتا لأمعاء وينتقل من يد الطفل بعد وضع يده في فمه ثم لمس شيء ما ملوث بالفيروس.



على الجانب الآخر من الممكن أن يصاب الطفل بالفيروس عن طريق تناول ماء أو طعام ملوث بالفيروس.

قد يعجبك أيضا...

ويمكن الأم أن تنقل الفيروس لأطفالها في حالة عدم غسل اليدين جيدًا بعد تنظيف طفلها المصاب.وتعد أبرز أعراض فيروس الروتا ارتفاع الحرارة والاسهال الذى يستمر إلى 8 أيام وتقيوء الطفل لأكثر من مرة وارتفاع درجة حرارة الطفل 39.5تعد من أبرز الاعراض الأخرى هى الشعور بألم شديد فى البطن .