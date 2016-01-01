ضاحي خلفان : قطر تسعي لتمزيق الصف الإسلامي بعد أن انتهت من الصف العربي



الفريق ضاحي خلفان الفريق ضاحي خلفان



قال الفريق ضاحي خلفان ، نائب رئيس الشرطة والأمن العام في دبي، أن حمد بن خلية الأمير السابق لدولة قطر أفني عمره في خلق صراعات مع جيرانه.



كتب خلفان تغريدة ذكر فيها:" قضى حمد بن خليفه عمره في صراع مع جيرانه..والآن يواصل ابنه نفس المسيرة فمتى يدرك القوم ان هذا ليس امرا محمودا."



وأوضح خلفان في تغريدته له عبر موقع التدوينات الصغيرة " تويتر " أن الدوحة إنتهت من تمزيق الصف العربي وتقبل حاليا علي تمزيق الصف الإسلامي حيث ذكر قائلا " فرغت قطر من تمزيق العرب..اليوم تتجه لتمزيق الصف الإسلامي."

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وكان رئيس الوزراء الماليزي مهاتير محمد قد أعلن عن تشكيل قمة إسلامية مصغرة تضم خمس دول هي ماليزيا وقطر وإندونيسيا وتركيا وباكستان، وأنها ستعقد أول اجتماع لها في 19 ديسمبر المقبل.وقال مهاتير محمد في تصريحات صحفية سابقة ، إن هذه الدول الخمس تشكل نواة لبداية تعاون إسلامي أوسع يشمل مجالات عدة تواجه العالم الإسلامي، مثل التنمية الاقتصادية والدفاع والحفاظ على السيادة وقيم الثقافة والحرية والعدالة إضافة إلى مواكبة التكنولوجيا الحديثة.واختار مهاتير محمد شبكة الجزيرة راعيا رسميا للقمة إلى جانب هيئات إعلامية محلية وعالمية.