قال الفريق ضاحي خلفان ، نائب رئيس الشرطة والأمن العام في دبي، أن حمد بن خلية الأمير السابق لدولة قطر أفني عمره في خلق صراعات مع جيرانه.
كتب خلفان تغريدة ذكر فيها:" قضى حمد بن خليفه عمره في صراع مع جيرانه..والآن يواصل ابنه نفس المسيرة فمتى يدرك القوم ان هذا ليس امرا محمودا."
وأوضح خلفان في تغريدته له عبر موقع التدوينات الصغيرة " تويتر " أن الدوحة إنتهت من تمزيق الصف العربي وتقبل حاليا علي تمزيق الصف الإسلامي حيث ذكر قائلا " فرغت قطر من تمزيق العرب..اليوم تتجه لتمزيق الصف الإسلامي."
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التعليقات على ضاحي خلفان : قطر تسعي لتمزيق الصف الإسلامي بعد أن انتهت من الصف العربي
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