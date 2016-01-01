لو هتسافر في الشتاء ..اعرف تاخد معاك إيه فى الشنطة

حقيبة سفر
يفضل البعض السفر خلال فصل الشتاء للاستمتاع بالمناظر الطبيعية وزيارة الأماكن المختلفة، بالدول المختلفة، ولكن يحتاج المسافرلإصطحاب بعض الأشياء الهامة التى تساعده على الشعوربالدفء خلال الرحلة، والتى نتعرف عليها فى هذا التقرير، وفقاً لما ذكره موقع "nuventuretravels".
نصائح لترتيب الحقيبة للسفر في فصل الشتاء
معاطف ثقيلة
يبجب أولاً إصطحاب معاطف ثقيلة بالألوان المناسبة للملابس التى يرتديها المسافر خلال الرحلة، حتى يشعر بالدفء .
قبعة وقفازات
يجب اصطحاب قبعة وقفازات ثقيلة التى تجعله يتعامل بحرية عند مسك الهاتف المحمول وكما يجب أن تناسب الألوان التى يرتديها المسافر خلال الرحلة، وتجعله يشعر بالدفء خاصة إذا كان ينوى السفر لإحدى الدول الأوربية المعروفة بانخفاض درجة حرارتها .
زوج من الأحذية الدافئة
يجب على المسافر اختيار زوج من الأحذية الدافئة، مثل "البوت"، حتى يستطيع السير بحرية خاصة فوق الطين والثلج .
حقيبة السفر
حقيبة السفر
طبقات من الملابس
ينصح أيضاً بارتداء طبقات مختلفة من الملابس للشعور بالدفء، مثل ارتداء بلوفر الصوف أسفل قميص طويل الأكمام، خاصة عند السفر للبلاد الأوربية.
ألوان محايدة
يفضل اصطحاب أحذية وقبعات ووشاحات وكذلك قفازات ذات ألوان محايدة حتى تتطابق مع الملابس المختلفة مثل ألوان الكاكي والأسود والزيتون والأبيض .
نصائح لتحضير حقيبة السفر
نصائح لتحضير حقيبة السفر
رول أو طيّ الملابس
ينصح بطى الملابس ولفها عند وضعها فى الحقيبة، وذلك لتجنب تكديسها والحفاظ عليها خاصة إذا كانت ملابس جديدة، وكذلك الملابس الداخلية، حيث يمكن طي الملابس في مربعات ضيقة وتعبئة كل شيء بشكل رأسي، بحيث يمكن للمسافر أن يرى جميع أغراضه عند فتح الحقيبة .
تجنب الملابس الكبيرة
يفضل تجنب اصطحاب الملابس الضخمة والتى تستحوذ على مساحة كبيرة من الحقيبة، لذلك يفضل اصطحاب الملابس الصغيرة بحقيبة السفر.
نظافة الملابس
يجب اصطحاب أدوات النظافة لغسل الملابس أثناء الرحلة والتى يجب أن تكون مناسبة لأنواع الأقمشة .
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