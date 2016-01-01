لو هتسافر في الشتاء ..اعرف تاخد معاك إيه فى الشنطة



حقيبة سفر حقيبة سفر



يفضل البعض السفر خلال فصل الشتاء للاستمتاع بالمناظر الطبيعية وزيارة الأماكن المختلفة، بالدول المختلفة، ولكن يحتاج المسافرلإصطحاب بعض الأشياء الهامة التى تساعده على الشعوربالدفء خلال الرحلة، والتى نتعرف عليها فى هذا التقرير، وفقاً لما ذكره موقع "nuventuretravels".







نصائح لترتيب الحقيبة للسفر في فصل الشتاء



معاطف ثقيلة



يبجب أولاً إصطحاب معاطف ثقيلة بالألوان المناسبة للملابس التى يرتديها المسافر خلال الرحلة، حتى يشعر بالدفء .



قد يعجبك أيضا...

قبعة وقفازاتيجب اصطحاب قبعة وقفازات ثقيلة التى تجعله يتعامل بحرية عند مسك الهاتف المحمول وكما يجب أن تناسب الألوان التى يرتديها المسافر خلال الرحلة، وتجعله يشعر بالدفء خاصة إذا كان ينوى السفر لإحدى الدول الأوربية المعروفة بانخفاض درجة حرارتها .زوج من الأحذية الدافئةيجب على المسافر اختيار زوج من الأحذية الدافئة، مثل "البوت"، حتى يستطيع السير بحرية خاصة فوق الطين والثلج .حقيبة السفرحقيبة السفرطبقات من الملابسينصح أيضاً بارتداء طبقات مختلفة من الملابس للشعور بالدفء، مثل ارتداء بلوفر الصوف أسفل قميص طويل الأكمام، خاصة عند السفر للبلاد الأوربية.ألوان محايدةيفضل اصطحاب أحذية وقبعات ووشاحات وكذلك قفازات ذات ألوان محايدة حتى تتطابق مع الملابس المختلفة مثل ألوان الكاكي والأسود والزيتون والأبيض .نصائح لتحضير حقيبة السفرنصائح لتحضير حقيبة السفررول أو طيّ الملابسينصح بطى الملابس ولفها عند وضعها فى الحقيبة، وذلك لتجنب تكديسها والحفاظ عليها خاصة إذا كانت ملابس جديدة، وكذلك الملابس الداخلية، حيث يمكن طي الملابس في مربعات ضيقة وتعبئة كل شيء بشكل رأسي، بحيث يمكن للمسافر أن يرى جميع أغراضه عند فتح الحقيبة .تجنب الملابس الكبيرةيفضل تجنب اصطحاب الملابس الضخمة والتى تستحوذ على مساحة كبيرة من الحقيبة، لذلك يفضل اصطحاب الملابس الصغيرة بحقيبة السفر.نظافة الملابسيجب اصطحاب أدوات النظافة لغسل الملابس أثناء الرحلة والتى يجب أن تكون مناسبة لأنواع الأقمشة .