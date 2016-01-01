هنتغدى إيه .. مكرونة فيتوتشينى وبانيه مشوي



مكرونة فيتوتشينى مكرونة فيتوتشينى



تحتار كثير من الأمهات يوميًا فى إعداد وجبة الغداء، والتى تعد الوجبة الرئيسية التى يجتمع فيها أفراد الأسرة، وتحرص الأمهات على تقديم الوجبات التى يفضلها أفراد الأسرة وخاصة الأطفال الذين يعترضون دومًا على الكثير من الأكلات،



نقدم لك طريقة مكرونة فيتوتشينى مع البانيه المشوي.



مكرونة فيتوتشينى للشيف الشربينى

المقادير ..

قد يعجبك أيضا...

مكرونةكريمة لبانىعصيرليمونزبدةجبنةبارميزان مبشورةبشرليمونفلفل ألوانثومزعترجوزة الطيبطماطم شيرىملح- فلفل أسودطريقة عمل مكرونة فيتوتشينى ألفريدو* إسلقى المكرونة فى ماء مغلى على النار به زيت وملح وصفى المكرونة قم شوحى الثوم المفروم فى الزبدة* أضيفى المكرونة والفلفل الألوان المقطعوبعد ذلك ضعى عصير الليمون وجوزة الطيب والملح والفلفل الأسود* أضيفى الكريمة اللبانى وبشر الليمون والزعتر والطماطم الشيرى وضعى على الوجة الجبنة البارميزان المبشورةالبانيه المشوي للشيف غادة التلىمقادير البانيهبصل مبشورملعقة من الخلملعقة عصير ليمونفلفل أسودطريقة تحضير البانيه المشوي :-اغسلي البانيه جيدًا واتركيه في وعاء به تتبيلة مكونة من بصل مبشور وخل وليمون و فلفل أسود واتركي البانيه في التتبيلة ساعتين-امسحي وعاء الشوي بملعقة زيتضعي شرائح البانيه المشوي على الجريل واشويها على النار أو في الفرن وقدميه ساخن مع الأرز