هنتغدى إيه .. مكرونة فيتوتشينى وبانيه مشوي

مكرونة فيتوتشينى
تحتار كثير من الأمهات يوميًا فى إعداد وجبة الغداء، والتى تعد الوجبة الرئيسية التى يجتمع فيها أفراد الأسرة، وتحرص الأمهات على تقديم الوجبات التى يفضلها أفراد الأسرة وخاصة الأطفال الذين يعترضون دومًا على الكثير من الأكلات،
نقدم لك طريقة مكرونة فيتوتشينى مع البانيه المشوي.
مكرونة فيتوتشينى للشيف الشربينى
المقادير ..
مكرونة
كريمة لبانى
عصير
ليمون
زبدة
جبنة
بارميزان مبشورة
بشرليمون
فلفل ألوان
ثوم
زعتر
جوزة الطيب
طماطم شيرى
ملح- فلفل أسود
طريقة عمل مكرونة فيتوتشينى ألفريدو
* إسلقى المكرونة فى ماء مغلى على النار به زيت وملح وصفى المكرونة قم شوحى الثوم المفروم فى الزبدة
* أضيفى المكرونة والفلفل الألوان المقطعوبعد ذلك ضعى عصير الليمون وجوزة الطيب والملح والفلفل الأسود
* أضيفى الكريمة اللبانى وبشر الليمون والزعتر والطماطم الشيرى وضعى على الوجة الجبنة البارميزان المبشورة
البانيه المشوي للشيف غادة التلى
مقادير البانيه
بصل مبشور
ملعقة من الخل
ملعقة عصير ليمون
فلفل أسود
طريقة تحضير البانيه المشوي :
-اغسلي البانيه جيدًا واتركيه في وعاء به تتبيلة مكونة من بصل مبشور وخل وليمون و فلفل أسود واتركي البانيه في التتبيلة ساعتين
-امسحي وعاء الشوي بملعقة زيت
ضعي شرائح البانيه المشوي على الجريل واشويها على النار أو في الفرن وقدميه ساخن مع الأرز
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