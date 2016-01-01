بـ3 مكونات من مطبخك.. وحدي لون بشرتك



قناع خشب الصندل وماء الورد قناع خشب الصندل وماء الورد



فوائد عديدة لقشر البرتقال أبرزها حماية بشرتك من التلف والتجاعيد، وإليكِ قناع سريع التحضير لتوحيد لون البشرة وتفتيحها درجات، يقدمه موقع "بولد سكاى" الهندى.



قناع خشب الصندل وماء الورد



مكونات القناع:

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ملعقة من خشب الصندلملعقة من ماء الوردملعقة من فشور البرتقال المجففة والمطحونهطريقة تطبيق القناع:تخلط المكونات ويتم توزيعها على البشرة بالتساوى ثم يتم تركها حوالى 30 دقيقة، ويمكنك تطبيق القناع يوميا لمدة أسبوعين فى المساء وستدهشين بالنتيجة.قناع قشر البرتقال وزيت جوز الهندالخصائص المرطبة لزيت جوز الهند تبقي البشرة رطبة ونضرة، في حين أن حمض اللبنيك الموجود في الجلد هو مقشر للجلد كبير من شأنه تنظيف البشرة بعمق.مكونات القناع1 ملعقة كبيرة من مسحوق قشر البرتقال2 ملعقة كبيرة حليب1 ملعقة كبيرة زيت جوز الهندطريقة الاستعمال:في وعاء ضعى مسحوق قشر البرتقال، أضيفى الحليب وزيت جوز الهند لهذا المزيج وتخلط جميع المكونات جيدًا، ضعي الخليط على وجهك ورقبتك، اتركيه حتى يجف ثم اغسليه باستخدام الماء البارد.