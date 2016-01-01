بعد وفاة حيوانك الأليف.. كيف تحافظ على حالتك النفسية في 4 خطوات

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بعد وفاة حيوانك الأليف


الروابط التي نصنعها مع حيواناتنا الأليفة قوية، حبهم لنا لا يهدأ، ولدى الحيوانات الأليفة طريقة تجعلنا نشعر بتحسن حتى في أسوأ أيامنا، مما يجعل فقدان حيوان أليف أكثر صعوبة.
ونشر موقع "health line " عدة نصائح لتخطي فقدان حيوانك الأليف.

• نصائح لتخطي فقدان حيوانك الأليف

- إخبار الأطفال بخبر وفاة الحيوان الأليف للأطفال بطريقة يفهمونها، فقد يكون من المغري حماية مشاعر طفلك من خلال إخبارهم أن حيوانهم الأليف قد اختفى ببساطة، ولكن هذا سيؤدي إلى المزيد من وجع القلب والشعور بالذنب والارتباك على المدى الطويل، كن صريحًا ولكن لطيفًا مع مشاعر طفلك واجعله يعرف حقيقة موت الحيوان الأليف.

- اسمح لك ولعائلتك بالحزن، يمكن أن يكون فقدان حيوان أليف وقتًا مؤلمًا، امنح عائلتك الوقت الذي يحتاجون إليه للحزن والوصول إلى مساعدة إضافية إذا لزم الأمر.

- أفسح المجال للتعبير عن مشاعرك، ليس هناك شك في أن فقدان حيوان أليف سيجعلك حزينًا، فقد ينشأ اليأس والشعور بالذنب والعواطف الأخرىى، فبدلًا من محاولة أن تكون قويًا وأن تتجاهل عواطفك ، اسمح لنفسك بالتعبير عنها.

- إذا كان لديك أي حيوانات أليفة أخرى، فقد يحزنون على فقدان رفيقهم أيضًا، قد تلاحظ تباطؤًا أو قلة شهيتك أو فقدان الاهتمام بأنشطتها العادية، لذلك من المهم الحفاظ على جداول تغذية حيواناتك الأليفة وتقديم المزيد من الحب لها.

المصدر: موقع "health line "

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