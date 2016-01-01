بعد وفاة حيوانك الأليف.. كيف تحافظ على حالتك النفسية في 4 خطوات

الروابط التي نصنعها مع حيواناتنا الأليفة قوية، حبهم لنا لا يهدأ، ولدى الحيوانات الأليفة طريقة تجعلنا نشعر بتحسن حتى في أسوأ أيامنا، مما يجعل فقدان حيوان أليف أكثر صعوبة.
ونشر موقع "health line " عدة نصائح لتخطي فقدان حيوانك الأليف.
• نصائح لتخطي فقدان حيوانك الأليف
- إخبار الأطفال بخبر وفاة الحيوان الأليف للأطفال بطريقة يفهمونها، فقد يكون من المغري حماية مشاعر طفلك من خلال إخبارهم أن حيوانهم الأليف قد اختفى ببساطة، ولكن هذا سيؤدي إلى المزيد من وجع القلب والشعور بالذنب والارتباك على المدى الطويل، كن صريحًا ولكن لطيفًا مع مشاعر طفلك واجعله يعرف حقيقة موت الحيوان الأليف.
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