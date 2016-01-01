بـ 3 طرق سريعة وسهلة .. حضري الكيك بمذاق لا يقاوم



حضري الكيك بمذاق لا يقاوم حضري الكيك بمذاق لا يقاوم





أطفالك يعشقون تناول الكيك جددى فى الطريقة التى تقدمينها لهم بتكلفة أقل إليك 3 طرق لتحضير الكيك لاشهر الشيفات.



كيك بالمكسرات للشيف إلهام فتحى

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المقادير4 - 6 اشخاصكوب وربع دقيقملعقة صغيرة ملح6 بيضاتملعقة صغيرة قرفةملعقة كبيرة بيكنج بودرملعقة صغيرة فانيليا5 ملاعق كبيرة من الزبدة1/2 كوب كاكاو1/4 كوب بندق ولوز مجروشللتزيينشوكولاتة سائلةطريقة تحضير الكيك بمذاق لا يقاومفي العجان إخلطي كافة المكونات ماعدا المكسرات ثم أستمرى فى الخفق حتى تصير كريمة خفيفة.أضيفي البيض حتى يختفي الدقيق وضعي الخليط في قالب مدهون بالزبدة ثم اخبزي في فرن لمدة 20 دقيقة ثم أخرجيها وأضيفى صوص الشيكولاته والمكسراتكيك بالتفاح المكرمل للشيف نجلاء الشرشابىمقادير الكيك بالتفاح المكرمل:علبة سبونج كيك فانيليا دريم6 بيضاتنصف كوب ماءكيلو تفاح حلقاتربع كيلو كريز مسكرربع كوب سكررشة كربوناتوطريقة التحضير الكيك بالتفاح المكرمل:- نقوم بعمل كراميل عن طريق وضع السكر، ورشة الكربوناتو في طاسة حتى يصبح كراميل، ثم نحضر قالب كيك ونضع فيه الكراميل، ثم التفاح ثم الكريز بحيث يكون بداخل كل تفاحة حبة كريز.- نقوم بتحضير خليط الكيك حيث نضرب البيض في بولة حتى يتضاعف حجمه، ويكون فووم ثم نضيف الماء، وخليط السبونج كيك من دريم ثم نضيف خليط الكيك في القالب فوق التفاح والكراميل، وندخله الفرن لمدة 40 دقيقة.كيك البرتقال للشيف غادة التلىمقادير كيك برتقال :1 ونصف كوب دقيقكوب سكرملعقة كبيرة بيكنج بودررشة ملحملعقة صغيرة خلملعقة صغيرة فانيليا5 ملاعق كبيرة زيتكوب عصير برتقالطريقة تحضير كيك برتقال :* تجهز صينية بورق زبدة* يسخن الفرن على درجة حرارة 180* تخلط كل المكونات الجافة مع الزبدة، حتى يصبح القوام رمليّ.* يضاف السكر، الزيت، الخل، الفانيليا، وعصير البرتقال.* توضع في الصينية، وتخبز من 20- 30 دقيقة.* تترك لتبرد، وتزين بالسكر البودرة.