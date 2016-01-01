بـ 3 طرق سريعة وسهلة .. حضري الكيك بمذاق لا يقاوم

حضري الكيك بمذاق لا يقاوم
أطفالك يعشقون تناول الكيك جددى فى الطريقة التى تقدمينها لهم بتكلفة أقل إليك 3 طرق لتحضير الكيك لاشهر الشيفات.
كيك بالمكسرات للشيف إلهام فتحى
المقادير4 - 6 اشخاص
كوب وربع دقيق
ملعقة صغيرة ملح
6 بيضات
ملعقة صغيرة قرفة
ملعقة كبيرة بيكنج بودر
ملعقة صغيرة فانيليا
5 ملاعق كبيرة من الزبدة
1/2 كوب كاكاو
1/4 كوب بندق ولوز مجروش
للتزيين
شوكولاتة سائلة
طريقة تحضير الكيك بمذاق لا يقاوم
في العجان إخلطي كافة المكونات ماعدا المكسرات ثم أستمرى فى الخفق حتى تصير كريمة خفيفة.
أضيفي البيض حتى يختفي الدقيق وضعي الخليط في قالب مدهون بالزبدة ثم اخبزي في فرن لمدة 20 دقيقة ثم أخرجيها وأضيفى صوص الشيكولاته والمكسرات
كيك بالتفاح المكرمل للشيف نجلاء الشرشابى
مقادير الكيك بالتفاح المكرمل:
علبة سبونج كيك فانيليا دريم
6 بيضات
نصف كوب ماء
كيلو تفاح حلقات
ربع كيلو كريز مسكر
ربع كوب سكر
رشة كربوناتو
طريقة التحضير الكيك بالتفاح المكرمل:
- نقوم بعمل كراميل عن طريق وضع السكر، ورشة الكربوناتو في طاسة حتى يصبح كراميل، ثم نحضر قالب كيك ونضع فيه الكراميل، ثم التفاح ثم الكريز بحيث يكون بداخل كل تفاحة حبة كريز.
- نقوم بتحضير خليط الكيك حيث نضرب البيض في بولة حتى يتضاعف حجمه، ويكون فووم ثم نضيف الماء، وخليط السبونج كيك من دريم ثم نضيف خليط الكيك في القالب فوق التفاح والكراميل، وندخله الفرن لمدة 40 دقيقة.
كيك البرتقال للشيف غادة التلى
مقادير كيك برتقال :
1 ونصف كوب دقيق
كوب سكر
ملعقة كبيرة بيكنج بودر
رشة ملح
ملعقة صغيرة خل
ملعقة صغيرة فانيليا
5 ملاعق كبيرة زيت
كوب عصير برتقال
طريقة تحضير كيك برتقال :
* تجهز صينية بورق زبدة
* يسخن الفرن على درجة حرارة 180
* تخلط كل المكونات الجافة مع الزبدة، حتى يصبح القوام رمليّ.
* يضاف السكر، الزيت، الخل، الفانيليا، وعصير البرتقال.
* توضع في الصينية، وتخبز من 20- 30 دقيقة.
* تترك لتبرد، وتزين بالسكر البودرة.
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