قال الإعلامي أحمد موسى، إنه ليس هناك أي جديد من جانب قطر بشأن المطالب الـ 13، مشيرا إلى أن إعلام قطر وتركيا خراب وتدمير، وهذا هو تفسيره عما كان يقصد الرئيس عبد الفتاح السيسي بوجود وسائل إعلام تخرب وتدمبر.
وأضاف أحمد موسى، في برنامجه «على مسئوليتي» المذاع على فضائية «صدى البلد» أن قطر لم تنفذ أي مطلب من المطالب ال13، مشيرا إلى أن الرئيس عبد الفتاح السيسي وجه رسالة إلى شعوب العالم بأنه لا فرق بين دين أو عرق او دين.
وأوضح الإعلامي أحمد موسى، أن الرئيس عبد الفتاح السيسي أكد أيضا أن مصر وقفت وتصدت لقوى التطرف والظلام، مشيرا إلى أن الرئيس أشاد بشباب مصر الواعد في ختام فعاليات منتدى شباب العالم.
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التعليقات على أحمد موسى: إعلام قطر وتركيا خراب وتدمير.. فيديو
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