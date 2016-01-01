طلب جماهيري .. فتاة أردنية تتسبب في ضحك الرئيس السيسي خلال منتدى الشباب.. شاهد



الرئيس عبد الفتاح السيسي الرئيس عبد الفتاح السيسي

طالبت آيات خليل، احدى المشاركات في منتدى شباب العالم الرئيس عبد الفتاح السيسي بإطلاق أول منتدى نسائي لتمكين ودعم النساء.



ودخل الرئيس السيسي في نوبة من الضحك بعد الإستماع إلى هذا الطلب، وتابعت آيات خليل قائلة:" هذا طلب جماهيري".



وقالت آيات خليل خلال كلمتها في الجلسة الختامية لمنتدى شباب العالم:" إطلاق المنتدى يجعل المرأة يصبحن قادرات على التغيير وهذا حلم لي أتمنى أن ينطلق من هنا ويكون بداية دعم للمرأة من قلب العالم وام الدنيا مصر".

قد يعجبك أيضا...

ويشهد الرئيس عبدالفتاح السيسي، ختام فعاليات منتدى شباب العالم 2019 في نسخته الثالثة على أرض السلام شرم الشيخ.ودارت خلال أيام منتدى شباب العالم 2019، مناقشات واسعة حول آفاق التنمية المستدامة في أفريقيا، والتعاون في قطاع الطاقة بين دول المتوسط، وأيضا مناقشات وحوارات ثرية ومتنوعة، حول قضايا الأمن الغذائي، والبيئة والمناخ، والذكاء الاصطناعي، وتمكين المرأة، والفن والسينما، وريادة الأعمال.وكانت النسخة الأولى لمنتدى شباب العالم قد بدأت فى عام 2017 بمشاركة الرئيس عبد الفتاح السيسى، حيث جذب أكثر من 3200 من الحاضرين من 113 دولة، ووصل عدد المشاركين في الدورة الثانية إلى 5000 مشارك فى عام 2018 أعمارهم تتراوح ما بين 18 و40 عاما من 169 دولة.وأصبح منتدى شباب العالم، حدثا سنويا كأحد توصياته فى عام 2017، واحتفى العالم بهذا الحدث الدولي الذى يدعو للسلام والوحدة بين شعوب العالم.