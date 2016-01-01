خطير جدا| احذر نقص فيتامين أ في الجسم لهذه الأسباب

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فيتامين أ


يعتبر فيتامين (أ) عنصر غذائي قابل للذوبان ويلعب دورًا حيويًا في صحة الجسم، كما إنه موجود بشكل طبيعي في الأطعمة التي تتناولها ويمكن أيضًا الحصول عليه من خلال المكملات الغذائية، كما يعد نقص فيتامين (أ) في الجسم من الأمور الخطيرة جدا حسب ما نشر موقع " health line "

أثبتت الدراسات أن نقص فيتامين (أ) قد يؤدي إلى مضاعفات صحية حادة، حيث يعتبر وفقًا لمنظمة الصحة العالمية ، أن نقص فيتامين (أ)هو السبب الرئيسي للعمى لدى الأطفال في جميع أنحاء العالم.

يزيد نقص فيتامين (أ) أيضًا من شدة خطر الإصابة بالتهابات مثل الحصبة والإسهال، بالإضافة إلى ذلك فإن نقص فيتامين (أ) يزيد من خطر الإصابة بفقر الدم والموت عند النساء الحوامل ويؤثر سلبًا على الجنين من خلال إبطاء النمو .

أما عن الأعراض الأقل حدة لنقص فيتامين (أ) تشمل مشاكل الجلد مثل فرط التقرن وحب الشباب .

المصدر: موقع " health line "

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