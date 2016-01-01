اضرار شرب الكمون المغلى .. تحذير| يؤدى إلى تلف الكبد والكلى



اضرار شرب الكمون المغلى اضرار شرب الكمون المغلى



اضرار شرب الكمون المغلى، تتوقف على الكميات التى يتم تناولها بها، حيث أن الكمون نبات مورق ينمو على الأرض يستخدم كنوع من التوابل إلا أنه أيضا ثبت استخدامه كعنصر طبي لعلاج الهضم والجهاز المناعي والدورة الدموية، ولكن على الرغم من الفوائد التى تعود على الجسم جراء شرب الكمون المغلى إلا أن هناك أيضا اضرار شرب الكمون المغلى.



اضرار شرب الكمون المغلى



يعتبر الكمون آمنًا للغاية وغير سامة عمومًا، ولكن هناك بعض الآثار الجانبية التي يجب أن تكون على دراية بها إذا كنت ترغب في استخدامها حيث تتمثل اضرار شرب الكمون المغلى فيما يلي :-

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1- يخفض من الخصوبة حيث وجدت الدراسات أن الكمون يثبط مستويات هرمون تستوستيرون، مما يعني أنه يمكن أن يجعل الرجال أقل خصوبة.2- يسبب الإجهاض حيث أن استخدام الكمون المغلى يسبب الإجهاض، لذلك يجب على المرأة الحامل أو التي تحاول الحمل أن تضع ذلك في الاعتبار.3- يخفض مستويات السكر فى الدملذلك يجب على مرضي السكري والحامل توخى الحذر عند شرب الكمون المغلى حيث أنه يخفض مستويات السكر في الدم لدى بعض الناس، وذلك بسبب العناصر الغذائية الموجودة فيها.4- يؤدى الكمون المغلى إلى عدم التحكم فى مستويات السكر لذلك يجب أن لا يتم شرب الكمون المغلى قبل أسبوعين على الأقل من الجراحة المجدولة.5- يسبب شرب الكمون المغلى إلى وجود مشاكل فى الجهاز الهضمي والأمعاء مثل حرقة المعدة والتجشؤ.6- الجرعات الزائد من الكمون المغلى يؤدى إلى تلف الكلى والكبد، لذلك ، يجب أن يكون تناول الكمون معتدلًا.7- يحتوي الكمون المغلى على بعض الخصائص المخدرة، حيث أن الإفراط في الكمون يمكن أن يؤدي إلى النعاس، والغثيان، ويعكر الصفو العقلي وغيرها.8- النزيف الحادحيث يُنصح النساء بتناول الكمون بكمية محدودة، وإلا فإنه يؤدي إلى نزيف حاد أثناء الحيض.9- يققل من إفراز الحليبحيث يُنصح الأمهات المرضعات بعدم شرب الكمون المغلى بكميات كبير حيث أنه يمكن أن يخفض من إنتاج الحليب.