إياك أن تهمليها.. أعراض تنذر بمشاكل في الثدي

الم الثدى
مع التقدم في السن يزيد خطر الإصابة بالعديد أبرزها مشاكل الثدى الصحية وعلى الرغم أن هناك العديد من تغييرات فى الثدى التى لا تدعو للقلق مثل تكيسات الثدى أو الإصابة بداء الثدى الليفى إلا أن هناك تغيرات أخرى تحتاج التوقف.
ووفقا لموقع برايت سايد تعد التغيرات التى لا تدعو للقلق هى:
1. علامات التمدد
مع تقدمك في العمر، تحدث علامات التمدد يمكن أن تتسبب مستويات الضغط العالي أيضًا في ظهور علامات التمدد
2. اتجاه الحلمات لأسفل
عند التقدم في العمر، تبدأ الثديان والحلمتان بالاتجاه إلى الأسفل
3. اتساع المسافة بين الثديين
يعد اتساع المسافة بين الثديين نتيجة انخفاض كمية الاستروجين التي يصنعها الجسم.
التغيرات المخيفة
أما عن التغيرات المخيفة فهى ظهور كتل صلبة فى الثدى فقد تكون هناك حاجة للحصول على تصوير الثدي بالأشعة السينية ، أو الموجات فوق الصوتية ، أو حتى خزعة حيث سيتم إدخال إبرة في الكتلة لجمع الخلايا للاختبار.
أما عن التغيرات التى تدعو للقلق هى إفرازات الحلمة إذا لاحظت تسرب السوائل من حلماتك بانتظام ، أو أثناء الضغط عليك ، يجب عليك فحص نفسك قد يكون ذلك بسبب الإصابة بالسرطان
أما عن علامات الثدى المخيفة هى ظهور بقع حمراء مصاحبة بألم فهى من علامات سرطان الثدي الالتهابي.
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