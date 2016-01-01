صدمة للأهلي.. غياب رمضان صبحى من 4 إلى 6 أسابيع رسميا

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صورة الخبر: رمضان صبحي
رمضان صبحي


أكد الإعلامى أحمد شوبير غياب رمضان صبحى لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادى الأهلى لفترة تتراوح ما بين 4 أو 6 أسابيع مقبلة.

وكتب أحمد شوبير عبر صفحته الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي فيس بوك قائلا: "تأكد غياب رمضان صبحي عن الأهلي من 4 لـ 6 أسابيع للإصابة".

وتعرض رمضان صبحى إلى إصابة قوقة فى العضلة الخلفية خلال مشاركته فى تدريب المارد الأحمر.

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وجاءت إصابة رمضان صبحي القوية بمثابة الصدمة بالنسبة للجهاز الفنى للأهلى رينيه فايلر بسبب الاعتماد عليه بشكل كامل فى التشكيل الأساسي للفريق نتيجة القدرات الفنية والبدنية التى يمتلكها .

ويستعد الأهلى لمواجهة الإسماعيلى الخميس المقبل بملعب المكس فى إطار لقاءات الجولة التاسعة من منافسات الدوري الممتاز لموسم 2019/2020.

المصدر: elbalad

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