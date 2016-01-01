هاجم مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك، محمود فتح الله لاعب الفريق الأبيض السابق، على هامش الأزمة الأخيرة التي وقعت بين الطرفين بسبب مستحقات الأخير لدى القلعة البيضاء، قبل أن يتم حلها.
وقال مرتضى منصور على هامش الجلسة التي جمعته بالاعبين اليوم : "محمود فتح الله ليس زملكاويا، ولن يدخل الزمالك مرة أخرى في عهدي".
وتابع: "فتح الله رفض التنازل عن أي مستحقات مالية، وتمسك بالحصول على مستحقاته كاملة ولم يقدر ظروف النادي".
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التعليقات على لن يدخل الزمالك فى عهدى.. سر هجوم مرتضى منصور العنيف على محمود فتح الله.. فيديو
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