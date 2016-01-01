سيطرت حالة من الغضب على الجالية المصرية في قطر، بسبب نفاد جميع تذاكر لقاء ليفربول الإنجليزي الذي يضم بين صفوفه النجم المصري محمد صلاح، ونظيره مونتيري المكسيكي، غدًا، الأربعاء، ضمن منافسات الدور نصف النهائي من بطولة كأس العالم للأندية.
ووفقًا لما ذكرته وكالة الأنباء الفرنسية "فرانس برس"، فإن بعض المصريين المقيمين في قطر عبروا عن غضبهم، عقب نفاد التذاكر بعد أن تم طرحها على الموقع الإلكتروني الخاص ببيعها، خلال 15 دقيقة فقط.
وأضافت، أنه لا توجد أي تذاكر في منافذ البيع، مما سيضطر العديد من المشجعين المصريين للاكتفاء بمتابعة محمد صلاح عبر شاشة التليفزيون أو في أماكن عامة بالعاصمة القطرية.
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التعليقات على غضب عارم من المصريين في قطر بسبب محمد صلاح
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