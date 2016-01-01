غضب عارم من المصريين في قطر بسبب محمد صلاح



محمد صلاح محمد صلاح



سيطرت حالة من الغضب على الجالية المصرية في قطر، بسبب نفاد جميع تذاكر لقاء ليفربول الإنجليزي الذي يضم بين صفوفه النجم المصري محمد صلاح، ونظيره مونتيري المكسيكي، غدًا، الأربعاء، ضمن منافسات الدور نصف النهائي من بطولة كأس العالم للأندية.



ووفقًا لما ذكرته وكالة الأنباء الفرنسية "فرانس برس"، فإن بعض المصريين المقيمين في قطر عبروا عن غضبهم، عقب نفاد التذاكر بعد أن تم طرحها على الموقع الإلكتروني الخاص ببيعها، خلال 15 دقيقة فقط.



وأضافت، أنه لا توجد أي تذاكر في منافذ البيع، مما سيضطر العديد من المشجعين المصريين للاكتفاء بمتابعة محمد صلاح عبر شاشة التليفزيون أو في أماكن عامة بالعاصمة القطرية.

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وأبرزت الوكالة الفرنسية، تعليق أحد المصريين هناك، حيث قال أحمد عبد الحميد صاحب الـ33 عامًا: "نتشوق لرؤية صلاح مع ليفربول في الملعب، فأغلب المصريين لا يستطيعون السفر لرؤيته في إنجلترا".وأضاف: "للأسف نفدت التذاكر الإلكترونية خلال 15 دقيقة فقط، ولا توجد تذاكر في منافذ البيع، كانت فرصة أن نراه في الملعب، مع ليفربول لأول مرة، لكننا سنذهب لرؤيته من مناطق المشجعين".وأشارت شبكة وكالة "فرانس برس" العالمية، إلى أن المصريين المقيمين في قطر يستعدون للترحيب بـ"الأيقونة" محمد صلاح، الذي حضر مع ليفربول الإنجليزي للمشاركة في كأس العالم للأندية 2019، في أول بطولة رسمية يخوضها في بلد عربي خارج مصر منذ سطوع نجمه.