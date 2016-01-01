تعليمات جديدة من التعليم لـ المدارس استعدادا لامتحانات 2 ثانوي الإلكترونية



وزارة التربية والتعليم وزارة التربية والتعليم



أصدرت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني ، تعليمات رسمية جديدة لجميع المدارس الثانوية ، بشأن الاستعداد لامتحانات الصف الثاني الثانوي التي من المقرر أن تعقد إلكترونيا ابتداء من 11 يناير القادم.



وشددت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني ، على ضرورة قيام كل مدرسة ثانوي ، بالدخول على منصة الاختبار الالكتروني قبل بدء الامتحانات الالكترونية لطلاب الصف الثاني الثانوي ، للتأكد من جاهزية منصة الاختبار .



وأشارت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني إلى أن هذا لابد أن يتم بمساعدة اخصائي التطوير التكنولوجي ، على أن يتم إبلاغ غرفة المتابعة بكافة الاجراءات .

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كما شددت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني ، على كل مدرسة ثانوية ، بضرورة التواصل مع جميع طلاب الصف الثاني الثانوي للتأكد من جاهزية التابلت الخاص بهم ، وذلك بالتنسيق مع اخصائي التطوير ، لتلافي أي مشاكل قد تحدث وقت الامتحان.كما أكدت وزارة التربية والتعليم على ضرورة اتباع جميع التعليمات التقنية في التعامل مع غرفة التكنولوجيا بالمدارس وإتخاذ كافة التدابير لعدم انقطاع التيار الكهربائي في المدارس مقار الامتحانات الالكترونية.وأوضحت وزارة التربية والتعليم على أنه على مديري المدارس التنبيه على طلاب الصف الثاني الثانوي للحضور مبكرا في اليوم الاول من الامتحان قبل بدء الامتحان بنصف ساعة لتسجيل الدخول إلكترونيًا.ولفتت وزارة التربية والتعليم أيضا إلى أنه على جميع المدارس الثانوية مراعاة إجراءات تسجيل حضور الطالب في اللجنة المخصصة له والتنبيه مشددا بأن الطالب الذي لم يسجل حضوره باللجنة لن يعتد بإمتحانه.جدير بالذكر أنه بالنسبة للاختبارات الإلكترونية، تُعقد في الفترة الصباحية لطلاب الصف الثاني الثانوي بالمدارس الحكومية والمدارس الخاصة والمعاهد القومية داخل مدارسهم الأصلية.وبالنسبة لعدد الأسئلة وأنواعها في امتحانات الصف الثاني الثانوي، فسيتكون امتحان اللغة العربية من 35 سؤالًا (27 أسئلة اختيار من متعدد، و8 أسئلة مقال)، واللغة الأجنبية الأولى 27 سؤال (20 سؤال اختيار من متعدد، و7 أسئلة مقال)، واللغة الأجنبية الثانية 22 سؤالًا (20 سؤال اختيار من متعدد، وسؤالين مقال)، والجبر والتفاضل وحساب المثلثات 40 سؤالًا (20 جبر، 12 تفاضل، و8 حساب مثلثات) جميعهم اختيار من متعدد، والكيمياء 30 سؤال اختيار من متعدد، والفيزياء 30 سؤال اختيار من متعدد، والأحياء 30 سؤالًا اختيار من متعدد والتاريخ 30 سؤالًا اختيار من متعدد، والجغرافيا 30 سؤالًا اختيار من متعدد، والفلسفة والمنطق 30 سؤالًا اختيار من متعدد، وعلم النفس والاجتماع 30 سؤالًا (15 علم نفس، و15 اجتماع)، وتطبيقات رياضية 30 سؤالًا (15 استاتيكا، 15 هندسة).