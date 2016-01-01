شهد الرئيس عبد الفتاح السيسي فيلما تسجيليا عن منتدى شباب العالم فى الجلسة الختامية، تضمن أبرز فاعليات المنتدى فى الايام السابقة.
ويشهد الرئيس عبد الفتاح السيسي، ختام فعاليات منتدى شباب العالم 2019 في نسخته الثالثة على أرض السلام شرم الشيخ.
ودارت خلال منتدى شباب العالم 2019، مناقشات واسعة حول آفاق التنمية المستدامة في أفريقيا، والتعاون في قطاع الطاقة بين دول المتوسط، وأيضا مناقشات وحوارات ثرية ومتنوعة، حول قضايا الأمن الغذائي، والبيئة والمناخ، والذكاء الاصطناعي، وتمكين المرأة، والفن والسينما، وريادة الأعمال.
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التعليقات على الرئيس السيسي يشهد فيلما تسجيليا عن منتدى شباب العالم فى الجلسة الختامية..فيديو
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