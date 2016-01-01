امتزجت سعادتي بالأمل .. السيسي يشارك في ماراثون السلام | شاهد

آخر الأخباراخبار مصر › امتزجت سعادتي بالأمل .. السيسي يشارك في ماراثون السلام | شاهد

صورة الخبر: الرئيس عبد الفتاح السيسي
الرئيس عبد الفتاح السيسي


نشر المركز الإعلامي لرئاسة الجمهورية، مقطع فيديو للرئيس عبد الفتاح السيسي، وهو يشارك فى فعاليات ماراثون السلام، وذلك ضمن فعاليات منتدى شباب العالم.

وشارك الرئيس عبد الفتاح السيسي صباح اليوم، مع شباب العالم في فعاليات ماراثون السلام، وذلك ضمن فعاليات منتدى شباب العالم، كما حرص الرئيس على أن يلتقي بالشباب المشاركين في ماراثون السلام بعد انتهائه أمام أيقًونة السلام بشرم الشيخ.

وأبدى الرئيس السيسي سعادته بالمشاركة في ماراثون يجمع بين مختلف شباب العالم.

وقال الرئيس السيسي عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك: "سعدت بمشاركتي في ماراثون يجمع بين مختلف شباب العالم، ولقد امتزجت سعادتي بالأمل وأنا أرى الشباب الواعي المتحمس، المفعمة روحه بالحيوية والمحبة والانطلاق نحو عالم يسوده الخير والسلام".

المصدر: elbalad

قد يعجبك أيضا...
أضف تعليق إقرأ التعليقات (0) أضف إلى المفضلة

أضف هذا الخبر إلى موقعك:

إنسخ الكود في الأعلى ثم ألصقه على صفتحك أو مدونتك أو موقعك

إقرأ آخر الأخبار

الأكثر قراءة

التعليقات على امتزجت سعادتي بالأمل .. السيسي يشارك في ماراثون السلام | شاهد

هذا الخبر لا يحتوي على تعليقات.

كن أول شخص وأضف تعليق على هذا الخبر الآن!

أضف تعليق

أكتب تعليقك
إسمك
البريد الإلكتروني

لن يتم إظهار بريدك الإلكتروني مع التعليق

الرقم السري
56962

من فضلك أكتب الرقم الظاهر أمامك في خانة الرقم السري

سجل في النشرة الاخبارية في عرب نت 5
الأكثر مشاهدة
آخر الفيديوهات
خلال 30 أيام
خلال 7 أيام
اليوم
إدارة و خدمات الموقع من جاليليو لإدارة المواقع    استضافة وتطوير مواقع - ستار ويب ماستر

هذا الموقع مزود بحلول جاليليو مدير المواقع - ® Galileo Site Manager