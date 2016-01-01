نشر المركز الإعلامي لرئاسة الجمهورية، مقطع فيديو للرئيس عبد الفتاح السيسي، وهو يشارك فى فعاليات ماراثون السلام، وذلك ضمن فعاليات منتدى شباب العالم.
وشارك الرئيس عبد الفتاح السيسي صباح اليوم، مع شباب العالم في فعاليات ماراثون السلام، وذلك ضمن فعاليات منتدى شباب العالم، كما حرص الرئيس على أن يلتقي بالشباب المشاركين في ماراثون السلام بعد انتهائه أمام أيقًونة السلام بشرم الشيخ.
وأبدى الرئيس السيسي سعادته بالمشاركة في ماراثون يجمع بين مختلف شباب العالم.
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التعليقات على امتزجت سعادتي بالأمل .. السيسي يشارك في ماراثون السلام | شاهد
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