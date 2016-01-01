أوردت تقارير بحثية، حصيلة جديدة لحالات الاختطاف التي حدثت في العراق ضد المحتجين على الحكومة، ذاكرة أنّ مجموعات مسلحة اختطفت 300 محتجًا على الأقل في الآونة الأخيرة.
نقل المرصد الأورومتوسطي لحقوق الإنسان والمركز العراقي لتوثيق الجرائم،عن أحد المعتقلين المفرج عنهم قوله إنّ المجموعات المسلحة التي اختطفته مع عدد من المحتجين يوم 7 نوفمبر تتبع للحشد الشعبي، وهي من تدير السجن السري الذي يقع قرب منطقة زراعية معروفة باسم "سريع الدورة – بغداد"، وكانت مقرًا قديمًا لأحد الفصائل المسلحة.
ووفق إفادة المعتقل المفرج عنه الذي قدم وصفًا دقيقًا للزي العسكري والمركبات التي تستخدمها تلك القوات، فإن مديرية استخبارات الحشد الشعبي هي المسؤول المباشر عن معظم عمليات الخطف التي تستهدف الناشطين والمحتجين في نقاط الاحتجاجات الرئيسة في العاصمة بغداد.
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التعليقات على في سجن سري بمنطقة زراعية.. هكذا اختطفت جماعة مسلحة 300 عراقي
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