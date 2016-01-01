في سجن سري بمنطقة زراعية.. هكذا اختطفت جماعة مسلحة 300 عراقي

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اختطفت جماعة مسلحة 300 عراقي


أوردت تقارير بحثية، حصيلة جديدة لحالات الاختطاف التي حدثت في العراق ضد المحتجين على الحكومة، ذاكرة أنّ مجموعات مسلحة اختطفت 300 محتجًا على الأقل في الآونة الأخيرة.

نقل المرصد الأورومتوسطي لحقوق الإنسان والمركز العراقي لتوثيق الجرائم،عن أحد المعتقلين المفرج عنهم قوله إنّ المجموعات المسلحة التي اختطفته مع عدد من المحتجين يوم 7 نوفمبر تتبع للحشد الشعبي، وهي من تدير السجن السري الذي يقع قرب منطقة زراعية معروفة باسم "سريع الدورة – بغداد"، وكانت مقرًا قديمًا لأحد الفصائل المسلحة.

ووفق إفادة المعتقل المفرج عنه الذي قدم وصفًا دقيقًا للزي العسكري والمركبات التي تستخدمها تلك القوات، فإن مديرية استخبارات الحشد الشعبي هي المسؤول المباشر عن معظم عمليات الخطف التي تستهدف الناشطين والمحتجين في نقاط الاحتجاجات الرئيسة في العاصمة بغداد.

وذكر أنّ المختطفين وبينهم فتاة يعيشون أوضاعًا مأساوية داخل السجن السري الذي يفتقد لمقومات الحياة.

و”الحشد الشعبيّ” قوة نظامية عراقية، وجزء من القوات المسلحة العراقية، وتأتمر بإمرة القائد العام للقوات المسلحة ومؤلفة من حوالي (67) فصيلًا.

وكانت مجموعة من المسلحين الملثمين يستقلون سيارات مدنية رباعية الدفع، اقتحموا يوم 6 ديسمبر الجاري ساحة الخلاني وجسر السنك وأطلقوا النار على المتظاهرين السلميين من أسلحة رشاشة بصورة عشوائية ومن مسافات قريبة، تزامنًا مع انقطاع مفاجئ للتيار الكهربائي.

ومنذ اندلاع الاحتجاجات المناهضة للحكومة والأحزاب السياسية 1 أكتوبر الماضي وثّق الأورومتوسطي استنادًا إلى مصادر طبية عراقية مقتل أكثر من 500 محتج وإصابة أكثر من 17 ألف جريح، واعتقال آلاف المحتجين والناشطين وحتى الصحفيين.

المصدر: elbalad

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