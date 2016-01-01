هدرسفيلد يرفع سعره.. رمضان صبحي يعود للدوريات الأوروبية بهذا الموعد



رمضان صبحي رمضان صبحي

استقر رمضان صبحي جناح الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي على العودة من جديد إلى الدوريات الأوروبية بعد نهاية الموسم الحالي.



وكشفت رمضان خلال جلسه جمعته بزملائه أنه يتمني حصد لقب دوري أبطال أفريقيا في نسخته الحالية قبل العودة للدوريات الأوروبية من جديد.



وقال إن هناك عروضا من بعض الفرق ونادي هدرسفيلد تاون الإنجليزي يطلب أكثر من ٦ ملايين يورو نظير البيع النهائي وهو رقم كبير للغاية.

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ويلتقي الفريق الأول للكرة بالأهلي مع الإسماعيلى بعد غد باستاد المكس في الإسكندرية ضمن منافسات مسابقة الدوري.