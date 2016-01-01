استقر رمضان صبحي جناح الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي على العودة من جديد إلى الدوريات الأوروبية بعد نهاية الموسم الحالي.
وكشفت رمضان خلال جلسه جمعته بزملائه أنه يتمني حصد لقب دوري أبطال أفريقيا في نسخته الحالية قبل العودة للدوريات الأوروبية من جديد.
وقال إن هناك عروضا من بعض الفرق ونادي هدرسفيلد تاون الإنجليزي يطلب أكثر من ٦ ملايين يورو نظير البيع النهائي وهو رقم كبير للغاية.
أضف هذا الخبر إلى موقعك:
إنسخ الكود في الأعلى ثم ألصقه على صفتحك أو مدونتك أو موقعك
التعليقات على هدرسفيلد يرفع سعره.. رمضان صبحي يعود للدوريات الأوروبية بهذا الموعد
هذا الخبر لا يحتوي على تعليقات.
كن أول شخص وأضف تعليق على هذا الخبر الآن!
أضف تعليق