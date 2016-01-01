الأهلي يحسم صفقة المهاجم الإفريقي مطلع الموسم المقبل



النيجيري اليكي النيجيري اليكي



كشفت مصادر خاصة عن أن الأهلي سوف يحسم الصفقة الجديدة مطلع الصيف المقبل حسب المفاوضات التي تدور حاليًا مع أربع لاعبين أفارقة.



وقالت المصادر إن النيجيري اليكي ليس هو الوحيد الذي يفاوضه الأهلي، ولكن هناك ٤ لاعبين آخرين أحدهم من زيمبابوبوي وآخر من غانا.



وأضافت المصادر أن الأهلي اقترب بشدة من الوصول إلى نقاط اتفاق لحسم صفقة المهاجم الإفريقي الذي سيتم قيده في يناير المقبل.

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ويحق للأهلي استبدال لاعبين جديدين طبقًا لما تنص عليه لوائح الاتحاد المصري لكرة القدم لموسم الدوري الجديد.