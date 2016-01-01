كشفت مصادر خاصة عن أن الأهلي سوف يحسم الصفقة الجديدة مطلع الصيف المقبل حسب المفاوضات التي تدور حاليًا مع أربع لاعبين أفارقة.
وقالت المصادر إن النيجيري اليكي ليس هو الوحيد الذي يفاوضه الأهلي، ولكن هناك ٤ لاعبين آخرين أحدهم من زيمبابوبوي وآخر من غانا.
وأضافت المصادر أن الأهلي اقترب بشدة من الوصول إلى نقاط اتفاق لحسم صفقة المهاجم الإفريقي الذي سيتم قيده في يناير المقبل.
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التعليقات على الأهلي يحسم صفقة المهاجم الإفريقي مطلع الموسم المقبل
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