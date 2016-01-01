أفادت قناة "كان" العبرية صباح اليوم الثلاثاء أن منصب النائب العام للدولة أصبح شاغرا بعد أن انهى المحامي "شاي نيتسان" مهام منصبه رسميا عند منتصف الليلة الماضية ولم يتم بعد تعيين خلف له وذلك بعد قرار محاكمة بنيامين نتنياهو فى قضايا فساده.
ووفقًا للقناة العبرية أثار هذا الوضع انتقادات واسعة في الحلبتين السياسية والقضائية في إسرائيل.
ويرجح أن يعلن وزير العدل "أمير اوحانا" في غضون الساعات الثماني والأربعين القادمة عن الشخصية التي ستتبوأ هذا المنصب الرفيع .
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التعليقات على بعد قرار محاكمة نتنياهو.. إسرائيل بدون نائب عام| تفاصيل
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