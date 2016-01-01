من المقرر إطلاق أول قمر اصطناعي تابع لوكالة الفضاء الأوروبية (إيسا) لدراسة الكواكب في أنظمة كوكبية أخرى غير النظام الشمسي اليوم الثلاثاء من ميناء كورو الفضائي بإقليم جويانا الفرنسي.
ويهدف القمر الاصطناعي، الذي يحمل اسم "خوفو"، إلى مراقبة النجوم الساطعة التي من المعروف بالفعل أنها مركز لمدارات كواكب خارجية بأحجام تتراوح بين حجمي كوكب الأرض وكوكب نبتون. وسوف تعمل المهمة المشتركة التي تجري بين وكالة الفضاء الأوروبية وباحثين سويسريين على قياس التغيرات الطفيفة في سطوع النجوم أثناء تحرك الكواكب حولها.
ويجب أن يسفر ذلك عن قياس دقيق لأحجام الكواكب، والتي يأمل العلماء في دمجها مع معلومات منفصلة عن كتل هذه الكواكب من أجل تحديد كثافتها.
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التعليقات على إطلاق أول قمر اصطناعى أوروبى لدراسة الكواكب الخارجية.. اليوم
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