

أسعار الدواجن اليوم الثلاثاء 17- 12- 2019 أسعار الدواجن اليوم الثلاثاء 17- 12- 2019

ينشر زيت وسكر أسعار الدواجن والبيض فى المزرعة والسوق المحلى اليوم الثلاثاء 17 ديسمبر والتي جاءت على النحو التالي:







أسعار الدواجن فى المزرعة:

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الدواجن البيضاء: سجلت نحو 19.5 جنيه للكيلو.البلدية: سجلت نحو 28.5 جنيه للكيلو.الساسو: سجلت نحو 27 جنيه للكيلو.الكتكوت الأبيض الأهالي: سجل نحو 5 لـ 8 جنيه للفرخ.الكتكوت الساسو: سجل نحو 4 لـ 5 جنيه للفرخ.البيض الأبيض: سجل نحو 32 جنيه للكرتونة.البيض الأحمر: سجل نحو 35 جنيه للكرتونة.متوسط أسعار الدواجن بسوق التجزئة اليوم:الدواجن البيضاء: سجلت نحو 23 جنيه للكيلو.البلدية: سجلت نحو 37 لـ38 جنيه للكيلو.الساسو: سجلت نحو 35 جنيه للكيلو.الكتكوت: سجل نحو 8 لـ 10 جنيه للفرخ.البيض الأبيض: سجل نحو 35 جنيه للكرتونة.البيض الأحمر: سجل نحو 40 جنيه للكرتونة.ووفقا لوزارة الزراعة فإن متوسط إنتاج المزارع يوميا يصل إنتاج مزارع الدواجن يوميا إلى نحو مليون و500 ألف طائر و11 مليار بيضة، بينما يصل نصيب الفرد منها إلى 110 بيضات سنويا.