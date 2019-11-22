

أسعار الحديد بالأسواق اليوم الثلاثاء 17- 12- 2019 أسعار الحديد بالأسواق اليوم الثلاثاء 17- 12- 2019

ينشر موقع زيت وسكر متوسط أسعار الحديد اليوم الثلاثاء 17 ديسمبر وفقا لما أعلنته الشركات على النحو التالي







عز: سجل نحو 10450 جنيه للطن.

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المصريين: سجل نحو 10100 جنيه للطن.بشاي: سجل نحو 10250 جنيه للطن.العشري: سجل نحو 10000 جنيه للطن.المراكبي: سجل نحو 10100 جنيه للطن.الكومي: سجل نحو 10000 جنيه للطن.العتال: سجل نحو 10250 جنيه للطن.عطية: سجل نحو 10200 جنيه للطن.مصر ستيل: سجل نحو 10050 جنيه للطن.الجيوشي: سجل نحو 10000 جنيه للطن.بيانكو: سجل نحو 9900 جنيه للطن.يذكر أن مصر تمتلك ثروة كبيرة من الحديد، تنتشر فى صحراء مصر الشاسعة من الواحات البحرية، لمنطقة العوينات جنوب الصحراء الغربية، والصحراء الشرقية.تحتوي العوينات على 320 مليون طن احتياطي مؤكد وأكثر من 500 مليون طن احتياطي متوقع، كما تحتوي الواحات البحرية على 330 مليون طن احتياطي مؤكد بالإضافة الى 515 مليون طن احتياطي قابل للاكتشاف، كما يبلغ الاحتياطي المؤكد بالصحراء الشرقية 54 مليون طن، واخيرا تبلغ احتياطيات شرق أسوان 75 مليون طن مؤكد و 317 مليون طن ما زال غير مكتشف.