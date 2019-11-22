

أسعار الأسمنت في الأسواق اليوم الثلاثاء 17- 12- 2019 أسعار الأسمنت في الأسواق اليوم الثلاثاء 17- 12- 2019

ينشر زيت وسكر أسعار الأسمنت اليوم الثلاثاء 17 ديسمبر بالسوق المحلي والتي جاءت على النحو التالي:







المسلح: سجل نحو 805 جنيه للطن.

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النصر: سجل محو 790 جنيه للطن.حورس: سجل نحو 790 جنيه للطن.النهضة: سجل نحو 780 جنيه للطن.الصخرة: سجل نحو 780 جنيه للطن.المخصوص: سجل نحو 795 جنيه للطن.العسكري: سجل نحو 780 جنيه للطن.السويس: سجل نحو 795 جنيه للطن.حلوان: سجل نحو 800 جنيه للطن.مصر بنى سويف: سجل نحو 810 جنيه للطن.السويدي: سجل نحو 810 جنيه للطن.البرج: سجل نحو 885 جنيه للطن.وتمثل الطاقة الإنتاجية الحالية لصناعة الأسمنت فى مصر 62 مليون طن سنويا، ومتوقع أن تصل إلى 84 مليون طن فى عام 2020، وتحتل مصر المركز الـ12 بين دول العالم فى إنتاج الأسمنت، ويبلغ حجم الاستهلاك الحالي نحو 55 مليون طن سنويا، بما يعنى وجود فائض فى المعروض مقابل حجم الطلب بالسوق المحلية.