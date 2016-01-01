عقار لعلاج سرطان الدم النخاعى يخفف من أعراض الشلل الرعاش

كشفت دراسة جديدة أن الدواء المستخدم لمكافحة سرطان الدم النخاعي المزمن قد يخفف من أعراض مرض الشلل الرعاش.
وفي تجربة سريرية طور 2، وجد الباحثون أن عقار (Tasigna) زاد من إنتاج الدوبامين ووقف التدهور في وظيفة الحركة. كان جيد التحمل من قبل معظم المشاركين.
وقال الباحث الرئيسي الدكتور شربل موسى، أستاذ مشارك في علم الأعصاب بجامعة جورج تاون في واشنطن: "لقد وجدنا أن عقار "Tasigna" آمن بدرجة معقولة باستخدام جرعات أقل بنسبة 25 إلى 50 في المائة من جرعة السرطان".. كما "اكتشفنا أيضًا أن العقار يعمل على زيادة مستوى مادة كيميائية في الدماغ تُسمى الدوبامين تُفقد أو تقل في مرض الشلل الرعاش"، فضلا عن تقليل مستويات البروتينات السامة التي تؤدي إلى الموت البطيء للخلايا العصبية للدوبامين في المخ.
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