الأرصاد: طقس اليوم مائل للدفء.. والقاهرة 22 درجة

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صورة الخبر: الأرصاد: طقس اليوم مائل للدفء.. والقاهرة 22 درجة
الأرصاد: طقس اليوم مائل للدفء.. والقاهرة 22 درجة

يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يسود، اليوم الثلاثاء، طقس مائل للدفء على شمال البلاد حتى شمال الصعيد دافئ على جنوب الصعيد نهارا بارد ليلا، وتقل الرؤية في الشبورة المائية صباحا على مناطق من شمال البلاد حتى شمال الصعيد.

كما تظهر السحب المنخفضة والمتوسطة على السواحل الشمالية يصاحبها سقوط أمطار خفيفة جهة الشرق، والرياح أغلبها شمالية شرقية معتدلة تنشط على جنوب سيناء كما تنشط على خليج السويس والبحر الأحمر.

وبالنسبة لحالة البحر المتوسط يكون خفيف إلى معتدل، وارتفاع الموج فيه من متر إلى متر ونصف المتر والرياح السطحية شمالية غربية، وبالنسبة لحالة البحر الأحمر يكون معتدل، وارتفاع الموج فيه من متر ونصف المتر إلى مترين والرياح السطحية شمالية شرقية.

وفيما يلي بيان بدرجات الحرارة المتوقعة اليوم على محافظات ومدن مصر: -

الصغرى العظمى:-

القاهرة 11 22
شبين الكوم 10 20
طنطا 11 20
دمنهور 11 21
الإسكندرية 11 21
بلطيم 11 20
مطروح 16 19
السلوم 11 20
سيوة 11 22
بورسعيد 12 21
دمياط 12 21
الزقازيق 12 21
الإسماعيلية 11 22
السويس 11 22
العريش 10 21
رفح 10 20
رأس سدر 16 20
نخل 03 19
نويبع 13 22
طابا 10 20
كاترين 04 14
الطور 11 23
شرم الشيخ 15 23
الغردقة 14 24
مرسى علم 15 25
الفيوم 10 22
بني سويف 10 22
المنيا 09 22
أسيوط 09 23
سوهاج 10 23
قنا 11 23
الأقصر 10 23
أسوان 12 24
أبوسمبل 11 23
الوادي الجديد 05 22
شلاتين 17 25
أبو رماد 17 25
حلايب 19 23
رأس حدربة 20 23

المصدر: الدستور

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