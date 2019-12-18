

الأرصاد: طقس اليوم مائل للدفء.. والقاهرة 22 درجة الأرصاد: طقس اليوم مائل للدفء.. والقاهرة 22 درجة

يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يسود، اليوم الثلاثاء، طقس مائل للدفء على شمال البلاد حتى شمال الصعيد دافئ على جنوب الصعيد نهارا بارد ليلا، وتقل الرؤية في الشبورة المائية صباحا على مناطق من شمال البلاد حتى شمال الصعيد.



كما تظهر السحب المنخفضة والمتوسطة على السواحل الشمالية يصاحبها سقوط أمطار خفيفة جهة الشرق، والرياح أغلبها شمالية شرقية معتدلة تنشط على جنوب سيناء كما تنشط على خليج السويس والبحر الأحمر.



وبالنسبة لحالة البحر المتوسط يكون خفيف إلى معتدل، وارتفاع الموج فيه من متر إلى متر ونصف المتر والرياح السطحية شمالية غربية، وبالنسبة لحالة البحر الأحمر يكون معتدل، وارتفاع الموج فيه من متر ونصف المتر إلى مترين والرياح السطحية شمالية شرقية.

قد يعجبك أيضا...

وفيما يلي بيان بدرجات الحرارة المتوقعة اليوم على محافظات ومدن مصر: -الصغرى العظمى:-القاهرة 11 22شبين الكوم 10 20طنطا 11 20دمنهور 11 21الإسكندرية 11 21بلطيم 11 20مطروح 16 19السلوم 11 20سيوة 11 22بورسعيد 12 21دمياط 12 21الزقازيق 12 21الإسماعيلية 11 22السويس 11 22العريش 10 21رفح 10 20رأس سدر 16 20نخل 03 19نويبع 13 22طابا 10 20كاترين 04 14الطور 11 23شرم الشيخ 15 23الغردقة 14 24مرسى علم 15 25الفيوم 10 22بني سويف 10 22المنيا 09 22أسيوط 09 23سوهاج 10 23قنا 11 23الأقصر 10 23أسوان 12 24أبوسمبل 11 23الوادي الجديد 05 22شلاتين 17 25أبو رماد 17 25حلايب 19 23رأس حدربة 20 23