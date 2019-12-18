"المنشآت السياحية": دربنا 900 عامل خلال 2019

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صورة الخبر: "المنشآت السياحية": دربنا 900 عامل خلال 2019
"المنشآت السياحية": دربنا 900 عامل خلال 2019

كشف هشام وهبة عضو مجلس غرفة المنشأت السياحية، أن الغرفة قامت بتدريب خلال عام 2019 نحو 900 عامل بالمنشآت السياحية ما بين شيفات عمومية ومديرين بالمنشآت السياحية على الصحة وسلامة الغذاء، وذلك للارتقاء بعنصر الجودة لتقديم المنتج للعملاء.

وأضاف "وهبة"، في تصريحات لـ"الدستور"، أن الغرفة تدرس أن يكون التدريب أون لاين يطلع على الشرح ومواد التدريب، وبعد الانتهاء من الدراسة يأتى إلى الغرفة لاجتياز الامتحان واستلام شهادة بالتدريب.

وأوضح أن وزارة السياحة ممثلة فى عبدالفتاح العاصى وكيل أول وزارة السياحة ورئيس قطاع الرقابة على شركات السياحة، قد أعلن أنه لن يقبل الترخيص من المنشأة؛ إلا بعد اجتيازه الدورة التدريبية وذلك للارتقاء بمستوى المنشآت السياحية ورفع من معدلات الجودة.

المصدر: الدستور

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