تأتي نحو 60 في المائة من السعرات الحرارية التي يستهلكها الأمريكيون في وجباتهم الغذائية اليومية من الأطعمة "فائقة التجهيز" - مثل المشروبات الغازية والوجبات الخفيفة السكرية أو المالحة والخبز المعبأة على نطاق واسع.
وتشير دراسة نُشرت فى عدد ديسمبر من مجلة "جما للتغذية "، إلى أن خطر الإصابة بمرض السكري النمط الثاني يزداد مع كل قطعة من هذه الأطعمة التي يتناولونها.. فقد لاحظ الباحثون زيادة بنسبة 5 في المائة في خطر الإصابة بالنوع الثاني من السكر لكل 100 جرام - أو أقل من نصف كوب - من الأغذية المصنعة فائقة الاستهلاك المستهلكة.
وقال " برنارد سرور"، أستاذ التغذية فى جامعة "باريس": "إن هذا الخطر المتزايد ينطبق حتى بين الأشخاص الذين يعانون من أنظمة غذائية صحية أو الوجبات الغذائية منخفضة السكر والملح والطاقة والدهون المشبعة".
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التعليقات على دراسة: الأطعمة السريعة تزيد من خطر مرض السكر
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