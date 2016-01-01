

صوفيا ضيف دائم في المؤتمرات الدولية.. تعرف على الروبوت شبيه الإنسان صوفيا ضيف دائم في المؤتمرات الدولية.. تعرف على الروبوت شبيه الإنسان

يتجه العالم الآن إلى فكرة استخدام تكنولوجيا الذكاء الاصطناعي لتحل محل البشر في القيام بالأعمال الصعبة وحتى في الأعمال اليومية، وبعد ظهور الروبوت صوفيا في عام 2015 بدأت التساؤلات حول ما إذا ستحل الروبوت صوفيا وأمثالها من الروبوتات محل البشر في الأعوام القادمة.



وصوفيا هي روبوت شبيه بالبشر صممته شركة "هانسون روبوتيكس" الموجودة في هونغ كونغ، وصممت كي تتعلم وتتأقلم مع السلوك البشري وتصرفاته، وللقيام بأعمال البشر، وقدمت عدة مؤتمرات إلى العلن.



وجرى تشغيل الروبوت صوفيا في عام 2015، وتم تصميمها لتشبه الممثلة البريطانية أودري هيبورن، وتعرف صوفيا بشكلها وتصرفها الشبيه بالبشر مقارنة بالروبوتات الأخرى السابقة، وتتميز بامتلاكها ل60 تعبير مختلفا للوجه، كما تجيد الغناء.

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وتمتلك صوفيا ذكاءً اصطناعيًا ومعالجة بيانات بصرية وقدرة على تمييز الوجوه، كما أنها تحاكي الإيحاءات البشرية وتعابير الوجه، ولديها أيضًا القدرة على الإجابة على أسئلة معينة وإجراء حوارات بسيطة في مواضيع محددة، ويستخدم الروبوت كذلك تكنولوجيا للتعرف على الكلام من شركة ألفابت وهي الشركة الأم لجوجل وصمم النظام ليصبح أذكى مع الوقت.ومن المؤتمرات التى حضرتها الروبوت صوفيا، المؤتمر الذى استضافته الأمم المتحدة في جنيف حول استخدام الذكاء الاصطناعى لصالح البشرية في عام 2017.وزارت بعدها المملكة العربية السعودية وهناك أجرى معها المذيع أندرو سوركين أول حوار، وعبرت عن رغبتها في الإنجاب وتكوين أسرة، وذكرت أن المشاعر ستكون جزءا من تركيبة الروبوتات.وحصلت صوفيا في أكتوبر2017 على الجنسية السعودية، لتكون بذلك أول روبوت يحصل على جنسية.كما حصلت صوفيا على جائزة جولد إديسون، في علم الروبوتات لعام 2018، وأجرت محادثة قصيرة مع نائب الأمين العام للأمم المتحدة.وأخيرا شاركت الروبوت صوفيا للمرة الثانية، في منتدى شباب العالم، حيث حضرت إلى قاعة المؤتمرات والتقت برواد المنتدى، للمرة الثانية.وانطلق منتدى شباب العالم 2019 في الفترة من 14 إلى 17 ديسمبر الجاري في مدينة شرم الشيخ، تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي، بمشاركة جلسات عدد من الشخصيات العامة بالإضافة إلى الأشخاص الملهمين والمؤثرين من حول العالم، الذي سيتحدثون للشباب الحاضرين من خلال الجلسات وورش العمل.