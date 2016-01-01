

إنستجرام يفضح المستخدمين باستخدام الذكاء الصناعي إنستجرام يفضح المستخدمين باستخدام الذكاء الصناعي

حذر تطبيق إنستجرام Instagram للصور والقيديوهات المستخدمين من التنمر في تعليقاتهم على المنشورات على التطبيق التابع لشركة فيسبوك.



وقال تطبيق السوشيال ميديا المملوك لـ Facebook إنه سيستخدم الذكاء الصناعي لاكتشاف اللغة التي قد تكون ضارة، ومنح المستخدمين الفرصة لإعادة النظر فيها قبل المشاركة.



وفي وقت سابق خلال العام الحالي، تم تقديم ميزة مماثلة حذرت المستخدمين عندما تحتوي تعليقاتهم على لغة يمكن اعتبارها مسيئة أو تمثل تنمرا أو إزعاجا.

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عند فتح التطبيق، يعرض إنستجرام أمام المستخدمين رسالة تقول إن التعليق مشابهة لتعليقات أخرى تم الإبلاغ عنها، ويخيرهم بمنحهم فرصة للتعديل.وكان Instagram من منصات وسائل التواصل الاجتماعي التي تعرضت للانتقاد مرارا وتكرارً لفشلها في التحرك بسرعة كافية لإزالة المحتوى الذي يشكل انتهاكا، وغيره من المواد التي يحتمل أن تكون خطرة.وأكدت الشركة إنها ملتزمة بتطوير تقنيات ومميزات جديدة تهدف إلى التخفيف من حدة التنمر عبر الإنترنت، مشيرة إلى عدد من المميزات التي تم تقديمها هذا العام والتي تهدف إلى الحد من التنمر التي تحدث على منصتها.