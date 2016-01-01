حذر تطبيق إنستجرام Instagram للصور والقيديوهات المستخدمين من التنمر في تعليقاتهم على المنشورات على التطبيق التابع لشركة فيسبوك.
وقال تطبيق السوشيال ميديا المملوك لـ Facebook إنه سيستخدم الذكاء الصناعي لاكتشاف اللغة التي قد تكون ضارة، ومنح المستخدمين الفرصة لإعادة النظر فيها قبل المشاركة.
وفي وقت سابق خلال العام الحالي، تم تقديم ميزة مماثلة حذرت المستخدمين عندما تحتوي تعليقاتهم على لغة يمكن اعتبارها مسيئة أو تمثل تنمرا أو إزعاجا.
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التعليقات على إنستجرام يفضح المستخدمين باستخدام الذكاء الصناعي
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