

حيلة غريبة.. طريقة عمل القرنبيط المقرمش دون شرب للزيت حيلة غريبة.. طريقة عمل القرنبيط المقرمش دون شرب للزيت

يعد القرنبيط من الأكلات الشتوية التي يتهاتف عليها الكثير، ونقدم لك اليوم طريقة عمل القرنبيط المقلي بالمكونات الصحيحة وطريقة التحضير وحيلة عند طهيه لكي لا يتشرب كمية كبيرة من الزيت.



المقادير:‏



قرنبيط "الكمية حسب الحاجة".

رشة ملح.

رشة كمون.

رشة فلفل أسود.

2 بيض.

كوب حليب.

كوب دقيق.

ملح.

بهارات مشكلة.

بابريكا.

ملعقة خل.

بقدونس مفروم.

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الطريقة:‏ـ في إناء على النار ضعي القرنبيط في ماء مغلي مع رشة من الملح والكمون واتركيه حتى ينضج.ـ صفي القرنبيط جيدًا من الماء واتركيه ليبرد. ‏ـ في وعاء ضعي البيض مع رشة من الفلفل الأسود واخفقيهم جيدًا بالمضرب.ـ أضيفي الحليب بالتدريج على الخليط السابق.ـ ضعي الدقيق تدريجيًا على البيض بالتزامن مع إضافة الحليب مع الخفق بالمضرب حتى لا يتكتل الدقيق.ـ ضعي القليل من الخل على الخلطة واخفقي مرة أخرى.ـ بعد ان تحصلي على خليط كريمي ادخلي الخليط الثلاجة لمدة نصف ساعة.ـ اخرجي الخلطة من الثلاجة وأضيفي لها البقدونس المفروم وقلبي جيدًا.ـ في مقلاة على النار ضعي الزيت حتى يسخن جيدًا.ـ ضعي القرنبيط في الخلطة ثم ضعيه في الزيت الساخن واتركيه حتى يتحمر.ـ اخرجي القرنبيط من المقلاة على مناشف بيضاء ورقية ثم ضعيه في طبق التقديم مع رشة بقدونس وبالهنا والشفا.نصائح هامة يجب إتباعها عند عمل القرنبيط المقلي:ـ وضع القليل من الخل على خلطة تحمير القرنبيط يجعله لا يشرب الكثير من الزيت أثناء القلي.ـ يجب ألا تكون العجينة سميكة جدًا بحيث لا يتفتت القرنبيط.ـ لا بد أن يكون الزيت غزيرا وساخنا جدًا عند قلي القرنبيط.