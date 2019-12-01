استعرض برنامج "8 الصبح" المُذاع على فضائية "dmc" تقريرًا مُفصلًا اليوم الثلاثاء 17-12-2019، عن أسعار العملات الأجنبية، بما في ذلك سعر الدولار الأمريكي مقابل الجنيه المصري.
وجاء سعر الدولار اليوم واسعار العُملات الأجنبية والعربية، على النحو الآتي:
سجل سعر الدولار الأمريكي 16.17 جنيه للبيع و16.07 جنيه للشراء
أضف هذا الخبر إلى موقعك:
إنسخ الكود في الأعلى ثم ألصقه على صفتحك أو مدونتك أو موقعك
التعليقات على أسعار العملات الأجنبية والعربية اليوم 17 -12-2019.. فيديو
هذا الخبر لا يحتوي على تعليقات.
كن أول شخص وأضف تعليق على هذا الخبر الآن!
أضف تعليق