النمسا تحبط مخططا إرهابيا لتنفيذ اعتداءات خلال أعياد الميلاد



النمسا تحبط مخططا إرهابيا النمسا تحبط مخططا إرهابيا



أحبطت السلطات النمساوية، أمس الاثنين، مؤامرة لارتكاب سلسلة من الهجمات الإرهابية، بينها تفجير إحدى أسواق عيد الميلاد في فيينا، بحسب ما ذكرت وسائل الإعلام المحلية.



ويشارك في المؤامرة 3 رجال، بينهم قائدهم البالغ من العمر 24 عاما، وكان قد تأثر بأيديولوجية تنظيم داعش الإرهابي.



وخطط المشتبه به الرئيسي لمؤامرة استهداف سوق عيد الميلاد أمام كاتدرائية القديس ستيفان في وسط مدينة فيينا بين عيدي الميلاد ورأس السنة الجديدة.

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وتشمل الأهداف المحتملة الأخرى سالزبورج ومواقع في ألمانيا وفرنسا ولوكسمبورج.ودلت معلومات سرية مجهولة المصدر على قائد المجموعة القابع في السجن؛ إثر محاولتين للوصول إلى سوريا والانضمام إلى الإرهابيين، وفقًا لوكالة "رويترز".