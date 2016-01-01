أحبطت السلطات النمساوية، أمس الاثنين، مؤامرة لارتكاب سلسلة من الهجمات الإرهابية، بينها تفجير إحدى أسواق عيد الميلاد في فيينا، بحسب ما ذكرت وسائل الإعلام المحلية.
ويشارك في المؤامرة 3 رجال، بينهم قائدهم البالغ من العمر 24 عاما، وكان قد تأثر بأيديولوجية تنظيم داعش الإرهابي.
وخطط المشتبه به الرئيسي لمؤامرة استهداف سوق عيد الميلاد أمام كاتدرائية القديس ستيفان في وسط مدينة فيينا بين عيدي الميلاد ورأس السنة الجديدة.
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التعليقات على النمسا تحبط مخططا إرهابيا لتنفيذ اعتداءات خلال أعياد الميلاد
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