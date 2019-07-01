مشروع قانون | اعرف مرتبك بعد زيادة الشريحة المعفاة من الضرائب



اعرف مرتبك بعد زيادة الشريحة المعفاة من الضرائب اعرف مرتبك بعد زيادة الشريحة المعفاة من الضرائب



‎تقدمت النائبة ميرفت الكسان عضو لجنة الخطة والموازنة ورئيس اللجنة الفرعية المشكلة لبحث زيادة الموارد الإيرادية بمشروع قانون لتعديل المادة الثامنة من قانون «الضريبة على الدخل»، وذلك لرفع الشريحة المعفاة من 8 آلاف جنيه إلى 14 ألف جنيه؛ ليتناسب مع رفع الحد الأدني للأجور.



الشريحة الأولى:

حتي 14 ألف جنيه في السنة (معفاه من الضريبة).

إذا كان مرتبك أقل من 14 ألفا فلن يتم فرض ضريبة على راتبك



الشريحة الثانية:

أكثر من 14 ألف جنيه حتي 30 ألف جنيه (10%)

مثال: إذا كان راتبك 14 ألف جنيه فسيتم خصم 10% ضريبة دخل أي 1400 جنيه

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الشريحة الثالثة:أكثر من 30 ألف جنيه وحتي 45 ألف جنيه (15%)مثال: إذا كان راتبك 30 ألفا فسيتم خصم 15% أي 4 آلاف ونصفالشريحة الرابعة:أكثر من 45 ألف جنيه وحتي 200 ألف جنيه (20%)مثال: إذا كان راتبك 45 ألفا فسيتم خصم 20% أي 9 آلاف جنيهالشريحة الخامسة:أكثر من 200 ألف جنيه (22.5%)مثال: إذا كان راتبك 200 ألف جنيه فسيتم خصم 22.5% أي 45 ألف جنيهاقرأ المزيد:مشروع قانون برلماني لرفع حد الإعفاء الضريبي إلى 14 ألف جنيه‎وصدرت توجيهات الرئيس السيسي برفع الحد الأدني للأجور من 1200 جنيه إلى 2000 جنيه مما يترتب عليه صدور قرار رئيس الوزراء رقم 1627لسنة 2019 برفع الحد الأدني لمجمل أجر الدرجات الوظيفية اعتبارا من 1-7-2019.‎وتقدمت النائبة في دور الانعقاد الماضي بمشروع قانون يتضمن تعديل بعض أحكام الضريبة على الدخل بالقانون، رقم 91 لسنة 2005، بشأن مساهمة ذوي الدخل الأعلى في تخفيف على محدودي الدخل وتحمل جزء من المساهمة التكافلية، إلا انها قامت بتعديله في ضوء رفع الحد الأدني للأجور.