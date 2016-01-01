التعليم تكشف تفاصيل طريقة اختيار الطلاب والمعلمين بالمدارس اليابانية

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كشف مالك الرفاعي، مدير وحدة المدارس المصرية اليابانية بوزارة التربية والتعليم، تفاصيل منظومة اختيار الطلاب والمعلمين بالمدارس اليابانية، لافتًا إلي أن هيكل وسمات هذه المدارس يختلف تمامًا عن منظومة التعليم في مصر.



وأضاف خلال مداخلة هاتفية لفضائية "إكسترا نيوز"، أن هناك متعة وتعاونا وتقاربا في التعامل بين المدير وفريق العمل وحتي الأطفال داخل منظومة المدارس اليابانية، لافتًا إلي أن المنظومة تخلو من المشكلات والفواصل والحدود بين الجميع.



وأوضح: أنه يتم تقسيم الأطفال بالمدارس اليابانية الي مجموعات عمل، وكل مجموعة يتم إختيار قائد لها، ويتولي القادة تنظيم العمل والأنشطة بعيدًا تمامًا عن المعلمين أو التوجيه المحدود لهم أثناء تنفيذ الأنشطة، مشيرًا إلي أنه يوجد 12 خبير ياباني يشرفون علي تنظيم المنظومة، بالإضافة علي المجموعة التي حضرت مع الرئيس عبد الفتاح السيسي منتدي شباب العالم والتي جاءت لدعم مصر في مجال الإدارة المدرسية. ولفت: إلي أن الإدارة المدرسية في اليابان تتسم بالشمولية، أي أن مدير المدرسة فرد مثل التلميذ والمعلم، وهناك تبادل في تولي المسئولية، بعيدًا عن المركزية، مشيرًا إلي أن الرئيس السيسي مهتم بدعم المنظومة اليابانية لدعم بناء الإنسان المصري من خلال تكوين ذهني سليم وتنمية العمل الجماعي.

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السيسي يؤكد أهمية المدارس اليابانية في مصروأوضح: أن هناك منظومة لاختيار المعلمين في المدارس اليابانية بأن يكون حامل لمؤهل تربوي، وإجتياز المقابلة الشخصية التي يعقدها خبراء التعليم، والإجابة علي مجموعة من الأسئلة الخاصة بالتخصص، ثم الخضوع لإختبار سلوكي ونفسي، ثم إجراء الكشف الطبي للتأكد من خلوه من الأمراض.وأضاف: أن هناك أيضا منظومة الكترونية وفقا لعدد من المعايير يتم علي أساسها اختيار الطلاب داخل المدارس اليابانية، لافتًا إلي أن هناك شفافية كبيرة جدًا في الإختيار، لافتًا إلي أن السن يبدأ من 4 الي 8 سنوات.